عبد العزيز الشامسي: «يوم العلم» تعزيز للهوية الإماراتية

المصدر: الشارقة – البيان

قال عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة: «إن يوم العلم هو تعزيز للهوية الإماراتية ومناسبة وطنية هامة يشارك فيها كل المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الخيرة، للتعبير عن ولائهم وانتمائهم وتقديرهم للنهضة التي تشهدها الدولة، والتي ينعم تحت ظلها الملايين من البشر بالخير والرفاه، فليس بغريب أن يكون للعلم هذه المكانة، فهو رمز الدولة ومهوى القلوب ورمز الوحدة التي حلم بها الآباء والأجداد».

وأشار الشامسي إلى أن احتفالنا بيوم العلم في هذا العام يترافق مع الاحتفالات بعام الخمسين، حيث نفخر بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على مدى السنين الماضية في الوقت الذي تمضي فيه دولتنا قدما لتحقيق المزيد من الإنجازات في الأعوام الـ50 المقبلة، لتتواصل مسيرة الدولة نحو التقدم والازدهار والتطور في كافة المجالات.

وأضاف الشامسي أن علم الدولة سيبقى شامخاً يرفرف بألوانه الأربعة في سماء أرض الإمارات المعطاء، ما دمنا نعيش تحت ظل قيادتنا الرشيدة، بصلابة عزيمتها، ورؤيتها الاستثنائية، وإنجازاتها المتتالية.

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