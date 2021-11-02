طالب اليحيائي: في يوم العلم تتجلى وحدتنا وتلاحمنا للحفاظ على منجزات الوطن

المصدر: دبا الحصن - البيان

قال طالب عبدالله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن، إن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، فيها تتجلى وحدتنا ووحدة أهدافنا وتلاحمنا للحفاظ على منجزات الوطن ومكتسباته الحضارية والإنسانية، وفيه أيضاً نجدد عزمنا على مواصلة مسيرة العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه، لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة بين الأمم.

وأضاف اليحيائي: يحتفل شعبنا بيوم العلم في هذا العام ودولتنا تدخل عامها الخمسين التي حققت عدة إنجازات في شتى المجالات المتنوعة، حتى غدت مثلاً يقتدى به في التطور والتقدم وسرعة الإنجاز بفضل متابعة ودعم وتشجيع القيادة الحكيمة على مر السنين والأعوام.

وأكد اليحيائي أن علمنا هو فخرنا وفيه تتجلى كل معاني الولاء والانتماء والتفاف أبناء الإمارات حول قيادتهم الرشيدة في صورة حضارية تجسد مشاعر الوحدة والمحبة والسلام بينهم، وتعزز وترسخ شعورهم بحب الوطن، والمحافظة على الإنجازات والمكتسبات التي تحققت على مدى السنين.

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