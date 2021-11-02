خليفة الزفين: يوم العلم مناسبة لتجديد قسم الولاء للعلم

المصدر: دبي - البيان

قال خليفة الزفين الرئيس التنفيذي - مؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: «تكمن أهمية إحياء يوم العلم كمناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا جميعاً تأكيداً لانتمائنا لوطن وفر كافة مقومات السعادة والنجاح لأبنائه، لتظل رؤوسهم مرفوعة بين أمم وشعوب العالم فخراً واعتزازاً بالإنجازات التي تحققت في غضون فترة قياسية.

إن احتفالنا بيوم العلم يساعدنا على ترسيخ قيم أرادها الآباء المؤسسون أن تظل حيّة بيننا، لحفز كافة الطاقات والإمكانات لبناء الوطن، والحرص على سلامة أراضيه، والوقوف صفاً واحداً للذود عن مكتسباتنا التي تراكمت على مدى خمسين عاماً.

وتكتسب المناسبة هذا العام مرتبة خاصة لتزامنها مع اليوبيل الذهبي لاتحاد دولتنا، وإطلاق قيادتنا لاستراتيجية الخمسين عاماً المقبلة، ما يؤكد أننا نسير بثقة نحو تحقيق الأهداف التي نصبو إليها. ويستلزم ذلك منا العمل وفق مفردات قسم النشيد الوطني للإخلاص للوطن ليدوم الأمان ويظل علمنا شامخاً فوق هاماتنا».

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