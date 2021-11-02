هشام القاسم: يوم العلم رسالة للأجيال لصون رمز سيادة الإمارات

المصدر: دبي - البيان

قال هشام عبد الله القاسم الرئيس التنفيذي – مجموعة وصل لإدارة الأصول في الذكرى السنوية الثامنة لاعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مبادرة «يوم العلم»، واتخاذها مناسبة وطنية سنوية، يتشرف شعب الإمارات والمقيمون على أرض الدولة بالاحتفال بهذا اليوم المجيد، حيث نلتف حول قيادتنا لتكريم واحد من أهم رموزنا الوطنية، وما يحمله من دلالات ومضامين سامية.

إننا في هذا اليوم ننقل رسالة للأجيال القادمة من خلال نشرنا ثقافة احترام العلم الذي يظلل إماراتنا السبع في إطار من الوحدة القوية والنسيج المتناغم بين كل شرائحه، ليعمل الجميع على صونه كرمز شامخ لسيادة دولتنا التي قامت على أسس راسخة أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه الحكام الأوائل، رحمهم الله أجمعين.

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