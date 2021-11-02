علي السويدي: «يوم العلَم» يُجسّد أسمى معاني التلاحم والتضامن تحت راية الاتحاد

المصدر: عجمان- البيان

قال المهندس علي السويدي مدير عام «منطقة عجمان الحرة» بمناسبة «يوم العلم الإماراتي 2021»: «يُجسّد»يوم العلَم«أسمى معاني التلاحم والتعاضد والتضامن تحت راية الاتحاد الذي قدّم نموذجاً مُتفرّداً في تحقيق مكتسبات حضارية سبّاقة جعلت الإمارات قبلة العالم وحاضنة الثقافات.

ونحتفي اليوم بفخر واعتزاز بعلمنا الشامخ الذي يجمعنا على حب الوطن، مجدّدين عهد الولاء والوفاء لقيادتنا الرشيدة التي تحمل بأمانة رسالة الاتحاد لدفع مسيرة الرفعة، وصولاً بدولتنا إلى موقع الصدارة بين الأمم الأكثر تقدماً في العالم. ويحمل»يوم العلَم«هذا العام أهمية خاصة كونه يتزامن مع الاحتفاء بمرور خمسين عاماً من الإنجاز والاستعدادات الجارية لدخول خمسين عاماً جديدة من التقدم والعطاء والنماء.

ويشرّفنا في»منطقة عجمان الحرة«أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الحكيمة، مؤكّدين التزامنا الراسخ بالوفاء للمبادئ السامية التي يحملها علم الإمارات، ومجدّدين عزمنا على المضي قدماً في خدمة مسيرة نمو وتنويع وتنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال دعم المشاريع الطموحة التي تمثل دعامة متينة لصنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

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