سالم الموسى: احتفال «يوم العَلَم» يرسي دعائم متينة لبناء دولة حديثة

المصدر: دبي - البيان

قال سالم أحمد الموسى رئيس مجلس إدارة «مشاريع سالم أحمد الموسى»، بمناسبة «يوم العَلَم الإماراتي 2021»: «يُشرّفنا أن نحتفي بـ «يوم العَلَم» وسط الاستعدادات الجارية لإحياء ذكرى اليوبيل الذهبي للاتحاد الميمون الذي شكّل محطة فارقة في تاريخ دولتنا، التي تستعد لدخول حقبة جديدة من التقدم والنماء خلال السنوات الخمسين المقبلة، في ظل التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة في تصميم إمارات المستقبل للأجيال القادمة.

ويحمل «يوم العَلَم» دلالات مهمة كونه يتزامن مع ذكرى تولّي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم ليتابع الرسالة السامية التي بدأها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

والذي أرسى دعائم متينة لبناء دولة حديثة قوامها التلاحم والوحدة والتسامح والعطاء. ويجتمع اليوم المواطنون والمقيمون على هذه الأرض الطيبة للاحتفاء بعَلَمنا الذي يرفرف خفاقاً شامخاً في سماء العزة والمجد. ولا يسعنا هنا سوى أن نجدّد انتماءنا للوطن والولاء والوفاء لقيادته الحكيمة التي ترسم لنا خارطة الطريق لصنع غدٍ أكثر أمناً وازدهاراً ورخاءً للجميع. ونجدّد في «مشاريع سالم أحمد الموسى» عزمنا الراسخ على دعم مسيرة المكتسبات الحضارية والإنجازات التنموية المتلاحقة، واضعين على عاتقنا مسؤولية توظيف إمكاناتنا العالية في خدمة مسيرة الريادة التي تنتهجها دولتنا لتكون في موقع الصدارة العالمية بحلول العام 2071».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز