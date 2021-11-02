ارتفاع الدفعات النقدية المسلمة لـ«دانة غاز» إلى 1.03 مليار درهم في الأشهر العشرة الأولى من 2021

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت دانة غاز، أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، ارتفاع إجمالي المبالغ النقدية التي استلمتها الشركة في إقليم كردستان العراق ومصر بنسبة 86% على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 283 مليون دولار (1,03 مليار درهم) مقارنة بـ 152 مليون دولار (557 مليون درهم) خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار البترول وتسوية المستحقات السابقة غير المسددة في إقليم كردستان العراق.

كما ارتفعت حصة دانة غاز، التي تمتلك 35% من شركة بيرل بتروليوم «بيرل»، في الدفعات النقدية المستلمة من مبيعات الغاز والمكثفات والغاز البترولي المُسال في إقليم كردستان العراق بنسبة 78% لتصل إلى 150 مليون دولار (550 مليون درهم) خلال الأشهر العشرة الأولى من 2021، مقارنة بـ 84 مليون دولار (308 ملايين درهم) وذلك بعد التسوية الكاملة للمستحقات غير المسددة عن 2019 و2020.

وفي مصر، استلمت دانة غاز مبلغاً إجمالياً قدره 133 مليون دولار (487 مليون درهم) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، ما يُمثل زيادة بنسبة 96% مقارنة بـ 68 مليون دولار (249 مليون درهم) للفترة ذاتها من 2020.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: سعداء للغاية بتسوية جميع المستحقات غير المسددة من إقليم كردستان العراق عن عامي 2019 و2020، علماً أنّ الشركة لم يعد لديها حالياً أي مستحقات طويلة الأجل في الإقليم. وما يسعدنا أكثر هو مستويات التحصيل الممتازة التي شهدناها في كل من إقليم كردستان العراق ومصر خلال هذا العام، والتي جاءت بفضل ارتفاع أسعار النفط. وتمنحنا استمرارية الدفعات النقدية في موعدها وتسوية المستحقات المتأخرة الثقة للمضي قدماً في خططنا التوسعية في الإقليم ومصر. وسيُسهم هذا، إلى جانب الانتعاش القوي في أسعار النفط والغاز، في تعزيز إيراداتنا وأرباحنا وسيولتنا النقدية.

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