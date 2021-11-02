تخريج دفعتين من برنامج التنمية الوطنية في قطاع التدقيق والمحاسبة

المصدر: أبوظبي - البيان

قامت كي بي إم جي لوار جلف بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وهيئة أبوظبي للموارد البشرية وجهاز أبوظبي للمحاسبة بتخريج دفعتين من برنامج التنمية الوطنية في قطاع التدقيق والمحاسبة، والذي يمثل إحدى مبادرات التوطين تماشياً مع خطة برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تم تصميم وإدارة هذا البرنامج من قبل أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، والتي تقدم برامج تدريبية مصممة خصيصاً لتطوير الكوادر المحلية لتلبية الاحتياجات والمتطلبات الحالية والمستقبلية لسوق العمل في وظائف الإدارة المالية، والتدقيق والمحاسبة، كما سيتم تخريج 46 مواطناً آخر خلال الأشهر الستة المقبلة.

ويوفر البرنامج، وهو أحد برامج التنمية الوطنية في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، لمواطني الدولة تدريباً وتأهيلاً على أعلى مستوى في مجال التدقيق كما يوفر لهم فرص العمل المناسبة.

ويتلقى كل مشارك تدريباً يؤهله للحصول على شهادة مدقق معتمد من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، كما يحصل على التوجيهات والإرشادات اللازمة والخبرة العملية لدى كبرى الشركات الإماراتية للتعلم بالإضافة إلى الاستفادة من الملاحظات والمقترحات بشكل مستمر.

وقال نادر حفار، رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي الشرق الأوسط وجنوب آسيا ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كي بي إم جي لوار جلف: نرحب بأحدث دفعة من خريجي برنامج (PAQT) في كي بي إم جي.

ضمن جهودنا المستمرة لمنح المواهب الإماراتية فرصة لتعزيز تطورهم المهني وبناء مسيرة مهنية ناجحة في قطاع الخدمات المهنية، ومن خلال مبادرات التوطين تلتزم الشركة دائماً بتمكين التغيير، ودعم التطوير المستمر للقوى العاملة المتنوعة في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة والمساهمة في نمو الدولة. ومن دواعي سرورنا حقاً التعاون مع شركاء مرموقين في القطاع العام لقيادة هذه المبادرة الطموحة.

وعقب التخرج، سيعمل ملتحقو البرنامج في القطاع الخاص للمساهمة في زيادة تنوع الكفاءات المهنية في الدولة وتعزيز القدرة التنافسية بشكل عام. تلتزم كي بي إم جي بدعم توظيف المواهب الإماراتية في القطاع الخاص والمبادرات الاتحادية التي تطلقها دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل برنامج نافس.

وقال حمد صياح المزروعي الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي ومدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: قطعت حكومة الإمارات خطوات واسعة في سبيل ضمان التوظيف على المدى الطويل في الدولة. إن الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، أبرزها كي بي إم جي، تسهم في زيادة فرص العمل وتضمن للمواهب الماهرة من المواطنين القدرة على التطور المهني المستمر.

ومع دخول خريجي أكاديمية سوق أبوظبي العالمي سوق العمل في الدولة، نتمنى لهم التوفيق في تعزيز كفاءاتهم وخلق فرص جديدة للعمل في القطاع المالي.

ويحرص الملتحقون بالبرنامج على الاستفادة من المميزات الكبيرة لبرنامج تدريب المدققين والمحاسبين. يتم اختيار خريجي البرنامج وفقاً لاختبارات صارمة ويخضعون لتدريبات مكثفة في الفصول الدراسية وعبر شبكة الإنترنت.

ولا يركز منهاج البرنامج على التدقيق فقط، ولكنه يتضمن أيضاً مجموعة واسعة من الموضوعات القابلة للتطبيق على نطاق واسع في قطاع الأعمال، مثل مهارات تقديم العروض وبيان التدفقات النقدية وإدارة الوقت والتواصل الفعال. وعقب حفل التخرج، تم عقد حلقة نقاشية بعنوان «التوظيف المستدام - رحلة برنامج التنمية الوطنية وتأثيره».

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