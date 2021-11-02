غرفة عجمان تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع جورجيا

المصدر: عجمان - البيان

بحث المهندس عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، مع باتا كالاندادزه سفير جورجيا لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين جورجيا وإمارة عجمان. كما تم بحث الفرص التجارية المتاحة للجانبين.

حضر اللقاء الذي جرى في مقر غرفة عجمان محمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية التجارة والعلاقات الدولية. وناقش الجانبان سبل زيادة حجم التعاون الاقتصادي بين جمهورية جورجيا وإمارة عجمان، كما تم عرض الفرص الاستثمارية الحالية التي يمكن استثمارها والاستفادة منها. كذلك بحث الجانبان آليات المشاركة في المعارض والفعاليات المشتركة، وأجندة تبادل الزيارات والوفود وعقد اللقاءات المشتركة. كما اتفق الجانبان على ضرورة التعاون في تبادل المعلومات والإحصائيات الداعمة لتوجهات الطرفين.

وأكد عبد الله المويجعي، أن المرحلة الحالية في الإمارات تشهد نشاطاً كبيراً بمجال الشراكات والتعاون التجاري بين الدول، خصوصاً مع وجود فعاليات كبرى مثل معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي يقدم منصة مثالية للجهات لتعزيز شراكاتها وتوسيع شبكة علاقاتها مع مختلف دول وأسواق العالم.

وأوضح أن البيئة الاقتصادية في الإمارات محفزة للغاية لبناء شراكات جديدة من شأنها فتح أسواق مختلفة لمنتجات إمارة عجمان والترويج لها بشكل أوسع.

وأضاف: تعمل غرفة عجمان بشكل مستمر وحثيث على ترسيخ شراكاتها مع مختلف الدول، والبحث عن فرص متجددة تدعم تقديم الاستفادة القصوى لأعضاء الغرفة من الشركات والمصانع وزيادة حجم التبادل التجاري، عبر الاستفادة من الدعم اللامحدود وجهود القيادة الرشيدة لتوفير المقومات اللازمة لبنية تحتية اقتصادية متكاملة لإمارة عجمان، والتي تعزز بدورها من تنافسية اقتصاد الإمارة وتدعم ريادته بمختلف المجالات.

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