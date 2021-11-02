نمو أصول التأمين الخاضعة لإدارة «شعاع كابيتال» إلى 136 مليون دولار

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «شعاع كابيتال»، منصة إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية، نمو أصول التأمين الخاضعة لإدارتها إلى 136 مليون دولار حتى الآن، ومن المتوقع أن تصل إلى نصف مليار دولار في غضون السنوات الثلاث المقبلة لـ5 شركات تأمين كبرى من خلال صناديقها ومحافظها التقديرية المدارة. وتوفر شعاع للمستثمرين في قطاع التأمين فرصة الاستثمار في صناديق مدارة ومتنوعة تحقق كفاءة التكلفة، وتوفر قيمة ثابتة طويلة الأجل.

وبحسب تقرير «شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي 2021» الصادر عن وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية، فإن حوالي 84% من شركات التأمين العاملة في دول التعاون تحافظ على معدل كفاية رأس مال فوق مستوى الثقة AAA في نموذج رأس مالها.

وذلك مقارنة بحوالي 59% في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ونتيجة لذلك، تواصل شركات التأمين في هذه المنطقة البحث عن استثمارات ذات تقلبات منخفضة وتولد دخلاً نقدياً ثابتاً يساعدها في إدارة أصولها ومطلوباتها.

وقال أجيت جوشي، مدير عام ورئيس قسم الأسواق العامة والخاصة في شعاع كابيتال: «يعتبر التأمين - التقليدي والتكافلي – أحد أبرز قطاعات الدخل المتكرر لوحدة إدارة الأصول في شعاع على الرغم من هوامش ربحه المنخفضة، ولهذا نركز بشكل استراتيجي على تنمية أصول التأمين الخاضعة لإدارتنا. ونستثمر بشكل كبير أيضاً في توسيع فريقنا.

حيث قمنا هذا العام بتعيين مدير محافظ يتمتع بخبرة واسعة في الأسهم العالمية، ونخطط لتوظيف المزيد من الخبراء المختصين قبل نهاية هذا العام. ويتماشى ذلك مع استراتيجيتنا لدعم محفظة منتجاتنا وخدماتنا بالإمكانات المناسبة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا، وتحديد الفرص المثلى لخلق قيمة طويلة الأجل لهم.

وفي 2018، ركزت شعاع على اغتنام فرص الاستثمار في شركات التأمين بالنظر إلى الإمكانات الهائلة لهذا القطاع، وتعاونت مع شركات محفظتها لتحسين مستويات الحوكمة والربحية وخلق القيمة. وينحصر جزء من استثمار شعاع بهذا القطاع في»جولديلوكس«، وهو صندوق مفتوح تديره شركة»شعاع جي إم سي ليمتد" ويتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً له، ويخضع لتنظيم هيئة تنظيم الخدمات المالية.

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