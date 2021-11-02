سوق دبي لأعلى مستوياته في 3 سنوات متجاوزاً 400 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتفع سوق دبي بنحو كبير في ختام جلسة اليوم الثلاثاء، مدفوعاً بإعلان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس عن جملة قرارات شملت إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في السوق وإنشاء صندوق تصل قيمته حتى ملياري درهم كصانع للسوق.

وأغلق المؤشر العام للسوق على ارتفاع بنسبة 3.95% أو ما يعادل 113.77 نقطة ليغلق عند مستوي 2995.32 نقطة بالغاً اعلى مستوياته منذ 18 يونيو 2018 أي ما يقارب 3 سنوات ونصف.

وربح رأس المال السوقي لسوق دبي المالي نحو 10.4 مليارات درهم مع بلوغ قيمته السوقية حاجز 405.9 مليارات درهم بنهاية جلسة اليوم مقابل 395.5 مليار في جلسة أمس. واستقطب السوق سيولة كبيرة جاوزت 1.4 مليار درهم بعد تداول 894.5 مليون سهم من خلال تنفيذ 14.6 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم قيادية النشاط في السوق على رأسها «إعمار العقارية» بعد استقطابها 507.9 مليون درهم مع صعود السهم بنسبة 7.63% مغلقاً عند 4.37 دراهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 202.5 مليون درهم بمكاسب 2.92%.

وحقق سهم «سوق دبي المالي» أكبر وتيرة صعود أمس بعدما قفز بنحو 14.15% مسجلا أعلي مستوي سعري منذ منتصف يونيو الماضي.

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