مكتوم بن محمد يعلن عن إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي خلال الأشهر القادمة

المصدر: البيان

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وضمن الرؤية التطويرية المعتمدة في لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي، أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن التوجه لإدراج هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي خلال الأشهر القادمة.

وقال سموه عبر حسابه بتويتر، بتوجيهات محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعة حمدان بن محمد حفظهم الله، وضمن الرؤية التطويرية التي اعتمدناها في لجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي نعلن اليوم عن توجهنا لإدراج هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي خلال الأشهر القادمة.

وأضاف سموه، "هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" تمثل أحد محاور التنمية في دبي والاستثمار فيها هو استثمار في مستقبل دبي، وسنراعي خلال الإدراج أن يكون على مراحل تراعي حجم الأصول الضخمة التي تضمها ديوا وموقعها ضمن اقتصاد دبي".

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