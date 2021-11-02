فيديكس إكسبريس توقع اتفاقية مع "دبي الجنوب" لإنشاء مركز جوي إقليمي جديد

المصدر: البيان

بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني والرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لشركة طيران الإمارات ومجموعة الإمارات ورئيس مؤسسة مطارات دبي، وقعت فيديكس إكسبريس، أكبر شركة نقل سريع في العالم، والتابعة لشركة "فيديكس كوربوريشن"، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: FDX)، اتفاقية مع "دبي الجنوب"، لبناء مركزها الإقليمي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا في المنطقة اللوجستية.

وسيكون المركز الإقليمي الجديد الذي يقع بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، معززاً بأحدث التقنيات لدعم شبكة الشركة الإقليمية والعالمية، لزيادة الكفاءات التشغيلية، بما يكسبه القدرة على تلبية الطلبات التجارية المتزايدة في شتى أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا وخارجها.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل كلٍ من سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وجاك ميوز، الرئيس الإقليمي لشركة فيديكس إكسبريس للشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، في حفل أقيم بهذه المناسبة، على هامش فعاليات معرض "هايبرموشن" الذي يركز على مستقبل التنقل والخدمات اللوجستية، والذي يستضيفه مركز إكسبو الدولي للمعارض بدبي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، ذكر في تقرير له أن حجم الشحن الدولي في منطقة الشرق الأوسط قد شهد ارتفاعًا بنسبة 15.4% في أغسطس 2021، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2019.

وتعليقاً على ذلك، قال جاك ميوز: "في ظل تنامي الحاجة إلى أعمال التجارة والاستيراد والتصدير داخل المنطقة وعلى الصعيد العالمي، سيساعدنا الموقع المثالي للمركز، إضافة إلى حلولنا التكنولوجية المتقدمة، على تحقيق المزيد من النمو، وتعزيز وجودنا على مستوى المنطقة والعالم".

وأضاف ميوز: "تعتبر دبي محور عملياتنا الإقليمية، لذلك فإنّ المركز الجديد المتطور في دبي الجنوب يندرج في إطار التزامنا ببناء شبكة متقدمة تفي باحتياجات ومتطلبات العملاء. وسيتم تطويره بطريقة تراعي العمليات المستدامة واستخدام الطاقة، وتعزيز تجربة العملاء بشكل عام، وذلك من خلال نظام فرز آلي متقدم، ومعدات فحص أمنية سريعة، وخدمات تخزين مبردة، ومميزات أخرى تسمح بإدارة البضائع الخطرة بطريقة فعالة".

من جانبه، علق سعادة خليفة الزفين على هذه الخطوة قائلًا: "يسعدنا أن نتعاون مع فيديكس من أجل توسيع عملياتها الإقليمية من خلال حلولنا التشغيلية المثلى، والبنية التحتية المتطورة، والخدمات المصممة. وسيساهم وجود فيديكس كلاعب لوجستي كبير في تعزيز مكانتنا العالمية لنكون الخيار الأفضل للجهات الفعالة في القطاع، خاصة من يتطلعون للعمل في بيئة اقتصادية متكاملة، والاتصال بالأسواق الدولية من خلال منصة متعددة الوسائط".

سيوفر مركز فيديكس إكسبرس الإقليمي الجديد في مطار آل مكتوم الدولي فرصة مهمة لنمو الرحلات الجوية في المستقبل عبر دبي، وسيسمح لها بتوسيع نطاق حضورها التجاري، وتسهيل عملياتها التجارية، وتقديم تغطية دولية واسعة النطاق من وإلى مختلف بلدان حول العالم، وبالإضافة إلى ربط الشركات بالأسواق الجديدة والعملاء.

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