«أبوظبي الإسلامي» يعين الإماراتية ميثاء الهاشمي في منصب رئيس إدارة الائتمان

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، اختيار الخبيرة الإماراتية في مجال الائتمان والمخاطر المصرفي؛ ميثاء الهاشمي لمنصب رئيس إدارة الائتمان للمجموعة.

ويأتي هذا الإعلان تماشيًا مع الالتزام المستمر لمصرف أبوظبي الإسلامي بتعزيز إمكانات ادارته العليا ولتمكين المزيد من السيدات الإماراتيات في القطاع المصرفي، وزيادة أعداد القوى العاملة لديه من المواطنين الإماراتيين في المراكز القيادية.

وستتولى ميثاء الهاشمي بموجب مهام منصبها الجديد، رئاسة الإدارة المستقلة لمجموعة الائتمان المصرفي في مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تقدم خدماتها الداعمة لجميع قطاعات الأعمال التي تشمل؛ الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والمؤسسات المالية الدولية. وستعمل ميثاء مع فريقها للإشراف على الإجراءات المالية لمصرف أبوظبي الإسلامي وتقييم المخاطر المحيطة بمحفظة أعماله. وقد تم تكليفها أيضًا بمهمة ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة الخاصة بأنشطة اكتتاب الائتمان وفقًا للوائح المحلية والدولية.

وتمتلك ميثاء خبرات ممتدة لأكثر من 25 عامًا في القطاع المصرفي، وخصوصًا إدارة الائتمان والمخاطر المصرفية. وقد انضمت ميثاء إلى مصرف أبوظبي الإسلامي قادمة من مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني حيث شغلت العديد من المناصب القيادية، من بينها رئيس إدارة المخاطر في بنك الإمارات الإسلامي، ورئيس إدارة الائتمان في بنك الإمارات دبي الوطني. وقد نجحت ميثاء خلال مسيرتها المهنية السابقة في قيادة العديد من البرامج الإستراتيجية والتحويلية التي ساهمت في نمو مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.

وتشغل ميثاء الهاشمي حاليًا عضوية العديد من مجالس الإدارات، من بينها عضوية مجلس إدارة شركة "دار التكافل" وشركة "نور تكافل". كما تعد عضوًا فاعلًا في مبادرة "منارات" التي أطلقتها الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، كأول منصة رسمية للقيادات النسائية في مجالس الإدارات، لتمكينهن من تولي مناصب المجالس الإدارية في المستقبل.

ويلتزم مصرف أبوظبي الإسلامي بتوظيف الكفاءات الإماراتية وتطويرها وتعزيزها. وينظم المصرف برامج تدريبية متميزة تم تصميمها خصيصًا لدعم المواطنين الإماراتيين العاملين لديه. وقد أثمرت تلك الجهود عن تسجيل مصرف أبوظبي الإسلامي لأعلى نسب التوطين على مستوى الدولة، إذ تبلغ نسبة الموظفين من المواطنين العاملين فيه نحو 40%.

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