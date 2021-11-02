برعاية خالد بن محمد بن زايد إطلاق «آفاق القطاع المالي»

المصدر: (أبوظبي - وام)

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، تم إطلاق برنامج «آفاق القطاع المالي»، الذي صمّمته جامعة ييل الأمريكية، لتوفير تدريب رفيع المستوى في أبوظبي، يهدف إلى تعزيز مهارات المواهب الإماراتية في القطاع المالي.

البرنامج مُتاح في إمارة أبوظبي، من خلال التعاون بين بنك أبوظبي الأول، ومؤسسة الإمارات وآيكون للتدريب والتوجيه، ويهدف إلى بناء القدرات للتعامل مع التحديات التي تواجه القطاعين المالي والاستثماري.

ويُركّز البرنامج على تدريس فهم أعمق لإدارة الاستثمار، وصنع القرار وبناء الاستراتيجية، إلى جانب مفاهيم مُتقدمة، مثل تطبيق واستخدام البيانات العلمية والتقنيات الكمية في عملية اتخاذ القرار في مجال الاستثمار. ويضم البرنامج ما بين 25 إلى 30 مشاركاً، يتم ترشيحهم بواسطة جهات وشركات حكومية أو مؤسسات مُهتمة بمجال الإدارة المالية أو قطاع الاستثمار. ويُعقد البرنامج افتراضياً، لمدة تصل إلى 12 أسبوعاً، خلال الفترة من يناير إلى مارس 2022.

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