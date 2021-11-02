اقتصادية دبي و«جولدن راديانت» تتعاونان لدعم حاملي رخصة «تاجر» رقمياً

المصدر: دبي - البيان

تعاون قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي مع شركة «جولدن راديانت»، المنصة المعتمدة للتجارة الإلكترونية، لدعم حاملي «رخصة تاجر» الصادرة من اقتصادية دبي والمعنية بترخيص المشاريع التي تدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، ورقمنة مشاريعهم، وذلك من خلال استخدام تطبيق SingleCart مجاناً والاستمتاع بالمزايا التي يتمتع بها لعرض منتجاتهم والوصول بها إلى أكبر شريحة من جمهور المستهلكين.

ويتبع التطبيق شركة تقنية ناشئة قائمة ضمن منطقة تكنولوجيا دبي لريادة الأعمال، حيث تم تصميم التطبيق ليدعم التجار المحليين لرقمنة أعمالهم من خلال الاستفادة من تكنولوجيا الهاتف المحمول، كما يقدم SingleCart POS حلاً رقمياً شاملاً لأصحاب المشاريع من حاملي رخصة تاجر الذين يفتقرون إلى الأدوات والموارد اللازمة لاعتماد التحول الرقمي وتسويق منتجاتهم.

وقال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي: «يأتي التعاون مع «جولدن راديانت» في إطار الجهود المستمرة تجاه دعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد والحفاظ على استدامته، ويؤكد التزامنا بدعم حاملي رخصة التاجر وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وقال عبد الله موسى المدني، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة جولدن راديانت موفر خدمات الشركات (لاعب منتخب الإمارات ونادي شباب الأهلي سابقاً):

يسعدنا التعاون مع قطاع التسجيل والترخيص التجاري وتقديم SingleCart لحاملي رخصة تاجر والذي من خلاله يمكن التحول الرقمي للمشاريع بسهولة انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى عاصمة الاقتصاد الرقمي في العالم.

وهذا هو الوقت المناسب لحاملي رخصة تاجر للتواصل مع المقيمين والملايين من زوار إكسبو والعكس صحيح، حيث بإمكان الجميع الوصول إلى حاملي رخصة تاجر وغيرهم من التجار من قطاع التجزئة مباشرة من خلال التطبيق وشراء منتجاتهم من أي مكان.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز