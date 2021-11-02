مهرجان «ديوالي» ينشر أضواءه في أنحاء دبي

المصدر: دبي - البيان

تسلط احتفالات مهرجان «ديوالي» الضوء على دبي باعتبارها الوجهة المفضلة لتجارب تناول الطعام على مستوى المنطقة، وتقدم المطاعم في دبي مجموعة فريدة من العروض الخاصة لعشاق الطعام في إطار الاحتفالات بمهرجان الأضواء.

ويعد المطبخ الهندي أحد أهم خيارات الطعام على مستوى مدينة دبي، حيث يتيح لعشاق الطعام فرصة الاختيار من بين العديد من الأصناف التقليدية الشهية مثل عدس دال مكاني أو الباكورا المقرمشة أو فيندالو لحم الضأن الحار أو الكورما، بالإضافة إلى أصناف الحلويات المتنوعة.

ويحتفي دبي فستيفال سيتي مول بمهرجان ديوالي من خلال مجموعة من العروض الترويجية الرائعة على تشكيلة من المأكولات الشهية في سوق رايب باي ذا باي. ويقدم هذا السوق المسائي تشكيلة من المأكولات المتنوعة بدءاً من الوجبات المحلية وحتى المأكولات الأخرى الشهية، حيث يمكن للزوار تناول الطعام مع الاستمتاع بالإطلالات الخلابة على خور دبي.

ويمكن لضيوف مطعم كاليدوسكوب في فندق أتلانتس النخلة الاستمتاع بتشكيلة كبيرة ومتنوعة من الحلويات الهندية والأطباق الكلاسيكية المعدة على الطريقة المنزلية والتي أعدها مجموعة من أبرز الطهاة الهنود في فندق أتلانتس النخلة.

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