شراكة بين «دي بي وورلد» وإندونيسيا بـ 7.5 مليارات دولار

المصدر: جاكرتا – رويترز

قال صندوق الثروة السيادي الإندونيسي وشركة الخدمات اللوجستية التي مقرها دبي «دي بي وورلد» العالمية، إنهما وقعا صفقة بقيمة 7.5 مليارات دولار لتشكيل كونسورتيوم على المدى الطويل للاستثمار في الموانئ البحرية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وقالت «دي بي وورلد» وهيئة الاستثمار الإندونيسية في بيان مشترك، إن الكونسورتيوم سيستكشف الاستثمارات في المرافئ ومناطق البضائع والنقل البري من وإلى الموانئ والمناطق الصناعية، مما سيقلل من التكاليف اللوجستية بإندونيسيا.

وقال البيان إن «دي بي وورلد» العالمية ستسعى إلى الاستفادة من منصتها الاستثمارية المشتركة مع صندوق التقاعد الكندي صندوق ودائع واستثمارات كيبيك.

وأطلقت حكومة إندونيسيا صندوقها السيادي للثروة في فبراير باستثمارات مبدئية بعدة مليارات دولار.

والصندوق مكلف بزيادة أصوله إلى 20 مليار دولار من خلال جذب المستثمرين المشاركين لتمويل تطوير البنية التحتية في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وقالت الإمارات في مارس إنها ستستثمر عشرة مليارات دولار في الصندوق تُنفَق على مشروعات في إندونيسيا.

وفي مايو، وقعت الهيئة اتفاقاً مع الصندوق الكندي وإيه.بي.جي أست مانجمنت وجهاز أبوظبي للاستثمار لتأسيس منصة استثمارية بقيمة 3.75 مليارات دولار تركز على الطرق التي يحتاج المرور عليها إلى دفع رسوم في إندونيسيا.

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