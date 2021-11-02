5.3 مليارات رسوم امتياز «اتصالات» و«دو» في 9 أشهر

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

سددت شركتا «اتصالات» و«دو» نحو 5.26 مليارات درهم قيمة رسوم حق الامتياز الحكومي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بانخفاض 6.22% أو ما يعادل 348.9 مليون درهم مقارنة بنحو 5.61 مليارات درهم في الفترة نفسها من 2020، وفق رصد «البيان الاقتصادي». وتظهر القوائم المالية أن قيمة حق الامتياز، الذي دفعته مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» بلغ 4.24 مليارات درهم من يناير إلى سبتمبر الماضي بانخفاض 4.5% أو 201.3 مليون درهم مقارنة بـ 4.44 مليارات درهم في الفترة المقابلة من 2020.

فيما سددت الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 1.02 مليار درهم بتراجع 12.6% أو 147.5 مليون درهم. ووفق حسابات «البيان»، تبلغ إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها «اتصالات» و«دو» من 2012 إلى 2020 نحو 67.65 مليار درهم، بنحو 52.99 مليار درهم لاتصالات، و14.66 مليار درهم لـ «دو».

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