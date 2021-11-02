«الإيبور» يتراجع بجميع آجاله عدا عام واحد

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

سجلت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم المعروضة بين البنوك «الإيبور» تراجعاً بجميع آجالها خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، وذلك عدا أسعار الفائدة لأجل عام واحد، وذلك وفقاً لأحدث إحصائيات المصرف المركزي.

وبحسب بيانات المركزي، ارتفعت أسعار الفائدة لأجل عام بنسبة 3.73% من 0.65382% في نهاية ديسمبر 2020 إلى 0.67822% في نهاية أكتوبر الماضي.

بينما انخفضت أسعار الفائدة لأجل 6 شهور، والتي تعد مؤشراً وسطياً على مستويات الأسعار لمختلف الآجال، بنسبة 6.1% من 0.49084% إلى 0.46083% في نهاية سبتمبر الماضي. كما تراجعت الفائدة لأجل 3 أشهر بنسبة 40.4% إلى 0.30523% من 0.5125%، ونزلت الفائدة لأجل شهر بنسبة 16.8% من 0.24457% إلى 0.20329%.

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