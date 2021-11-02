«إن إم سي» تقترب من نهاية إعادة الهيكلة والخروج من الإدارة

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية، أمس، نتائجها المالية والتشغيلية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2021، حيث تستعد الشركة للخروج من الإدارة، وتسليم الملكية قبل نهاية العام.

وبلغ إجمالي الإيرادات لأعمال «إن إم سي» في الإمارات، وسلطنة عمان حتى الربع الثالث من 2021، 915 مليون دولار (عام 2020: 816 مليون دولار)، ما يفوق خطة العمل بنسبة 8%. كما بلغ عدد لقاءات المرضى عبر المجموعة 6.7 ملايين مريض حتى الآن (عام 2020: 3.7 ملايين مقابلة مريض).

ومع حصول المجموعة على الدعم الكبير والموافقة الملحوظة من قبل الدائنين في سبتمبر 2021، انتقل الأوصياء المشتركين إلى مرحلة تنفيذ صكوك ترتيبات الشركة (DOCAs)، إذ ستخرج شركات مجموعة «إن إم سي» المشغلة من الإدارة لتصبح مملوكة من قبل الدائنين.

وتعمل الشركة إلى جانب الدائنين والمستشارين على الحصول على الموافقات التنظيمية النهائية وغيرها من الموافقات، لضمان إكمال إعادة الهيكلة للشركة حتى يتسنى للمجموعة الخروج من الإدارة، في الإطار الزمني المتوقع في 16 ديسمبر 2021.

وقال ريتشارد فليمنج، العضو المنتدب لشركة ألفاريز ومارسال وأحد الأوصياء المشتركين: نتطلع إلى تسليم «إن إم سي هيلث» الجديدة إلى مالكيها الجدد بخروجها من الإدارة بنجاح في 16 ديسمبر 2021. تمكنا من عبور طريق طويل، والتغلب على العديد من العقبات، ونحن ممتنون جداً لجميع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم على دعمهم لـ «إن إم سي» لتحقيق ذلك.

نحن الآن نقترب خط النهاية، ونحتاج إلى جمع جهودنا لتجميع العناصر النهائية للوصول إليه. بعد إعادة الهيكلة التشغيلية والمالية الكبيرة، أصبحت «إن إم سي» في وضع أفضل من أي وقت مضى، ونتطلع للاستفادة من الفرص الجديدة المقبلة، لضمان استمرار الجودة الممتازة للرعاية المقدمة للمرضى في جميع مرافق المجموعة.

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