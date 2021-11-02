«دبي الحرة» أفضل سوق لتجزئة السفر في المطارات

المصدر: دبي- البيان

فازت سوق دبي الحرة، للسنة العاشرة، بـ «جائزة أفضل سوق حرة لتجزئة السفر في المطارات للعام»، خلال حفل توزيع جوائز فرونتير، الذي أقيم مؤخراً في فندق باغيير لو ماجستيك بمدينة كان الفرنسية.

وأقيم حفل توزيع جوائز فرونتير، التي تعد برأي الكثيرين «أوسكار صناعة تجزئة السفر»، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر والمعرض السنوي للرابطة الدولية للأسواق الحرة، وتحتفي الجائزة بالابتكار والإبداع والتميز في عالم صناعة تجزئة السفر.

وأعرب كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، عن سعادته بتسجيل السوق الحرة، فوزاً قياسياً، بحصولها على جائزة أفضل سوق لتجزئة المطارات للعام من فرونتير، للسنة العاشرة.

وأضاف: ستبقى هذه الجائزة دوماً شاهداً على عملنا الجاد والتزامنا، بالرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهتنا هذا العام، وأشكر المنظمين، ولجنة حكام الجائزة على دعمهم، وأنضم إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارتنا، في إهداء هذه الجائزة إلى جميع العاملين في السوق.

وحصلت السوق مع بعض مؤسسات تجزئة السفر الأخرى، على جائزة جماعية في فئة «المساهمات البارزة»، لموظفي الخط الأول في صناعة الأسواق الحرة وتجزئة السفر.

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