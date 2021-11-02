لجنة تأمين فعاليات معرض دبي للطيران تبحث استعدادات الحدث

المصدر: دبي- البيان

ترأس اللواء عبد الله علي الغيثي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، الاجتماع الثاني للجنة تأمين فعاليات معرض دبي للطيران 2021، وأكد أهمية المعرض ومكانته العالمية، خاصة أنه يعد حدثاً رئيسياً في أجندة الطيران العالمي.

كما أشاد بكفاءة اللجنة وخبرتها في إدارة وتأمين هذا الحدث الكبير، الذي تستضيفه إمارة دبي كل عامين، وتمكنها من إثبات كفاءتها الأمنية والتنظيمية، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق بين فرق العمل، وتحديد الاحتياجات المطلوبة وإنجازها استعداداً للحدث.

حضر الاجتماع العميد راشد الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت الطوارئ بالوكالة، والعقيد خميس الشامسي، مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، والعقيد جمعة الروم من الإدارة العامة لأمن المطارات، والعقيد حامد الهاشمي، وعدد من الضباط والمسؤولين وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات من مختلف إدارات ومراكز شرطة دبي.

ووجه اللواء الغيثي أعضاء اللجنة بتمثيل الدولة بالصورة المشرفة، والتي تليق بسمعة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص. وأعرب اللواء الغيثي عن تمنياته بالنجاح الكبير لهذا الحدث الكبير، الذي يحظى باهتمام عالمي خاصة أن العديد من الأنشطة والفعاليات الكبرى تقام خلال هذه الفترة على أرض الدولة، وأهمها «إكسبو»، وأكد أن الإمارات ستثبت للعالم كعادتها كفاءتها واستحقاقها لأن تكون وجهة للفعاليات العالمية.

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