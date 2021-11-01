«سيتي بنك» يطلق منصة بالجناح الأمريكي لدعم الابتكار

المصدر: دبي - البيان

أعلن «سيتي بنك»، عن تعاقده كراعٍ رسمي لجناح الولايات المتحدة الأمريكية في معرض إكسبو 2020 دبي. وفي إطار هذه الشراكة، سيطلق «سيتي بنك»، منصة في حديقة الصواريخ، الملحقة بالجناح الأمريكي، لتكون البيئة الحاضنة للابتكار والتكنولوجيا والتقدم الأمريكي.

وسيقيم «سيتي بنك»، منصة حديقة الصواريخ، الملحقة بجناح الولايات المتحدة، والتي يستعرض من خلالها مهامه ورؤيته طويلة الأمد، المتمثلة في دعم النمو والتقدم في العالم. وستشكل المنصة بيئة حاضنة وداعمة للفنانين الأمريكيين، الذين سيقدمون عروضاً رائعة لإبهار الجماهير العالمية، في أكبر تجمع ثقافي لهذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن منصة «سيتي»، في حديقة الصواريخ، الكائنة بجوار التحفة المعمارية المصممة كنسخة طبق الأصل من صاروخ «سبيس إكس فالكون 9»، وهو ثالث أضخم مبنى في معرض إكسبو، سوف تعكس بوضوح، التصورات والرؤى المستقبلية المشتركة، حول التقدم والتنقل والاستدامة.

وقالت إليسار فرح، الرئيس التنفيذي لـ «سيتي بنك» في الإمارات، ورئيس مجموعة «سيتي» المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن المساهمة في دعم قدرات التطور والازدهار، لطالما تشكل محط اهتمام رئيس من قبل «سيتي بنك»، لأكثر من قرنين من الزمن. وباعتبارنا بنكاً عالمياً، يربط ملايين الأشخاص عبر مئات الدول والمدن، فإنه من دواعي سرورنا، المشاركة في معرض إكسبو دبي، كشريك رسمي لجناح الولايات المتحدة، لنسهم بشكل فعال في تشكيل ملامح المستقبل، وبناء عالم أفضل.

فيما قال المفوض العام لجناح الولايات المتحدة الأمريكية، روبرت كلارك، إن الشراكة بين جناح الولايات المتحدة وشركائه، تعكس بوضوح تام، التزام الشركات الأمريكية، بتقديم كافة سبل الدعم لجناح الولايات المتحدة في إكسبو.

وأضاف: يوفر جناح الولايات المتحدة للشركات، فرصة مواتية واستثنائية، لعرض علاماتها التجارية، ومنتجاتها وخدماتها، فضلاً عن إفساح المجال أمامها، للتوسع إلى أسواق جديدة.

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