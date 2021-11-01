تركيب منظومة للطاقة الشمسية على سطح مصنع «البيادر انترناشيونال» في جبل علي بالشراكة مع «توتال للطاقة»

المصدر: دبي- البيان

دشنت شركة «البيادر انترناشيونال»، المتخصصة في مجال تصنيع وتوريد حلول تغليف المواد الغذائية ومنتجات التنظيف، التعاون مع شركة توتال للطاقة في الإمارات، المنصة الأولى والأكبر من نوعها لألواح الطاقة الشمسية في قطاع منتجات تغليف المواد الغذائية بالإمارات، وذلك على سطح مصنعها في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا).

وتولت شركة «توتال للطاقة» مهمة تركيب الألواح الضوئية عالية الكفاءة والمرتبطة بنظام متطور للطاقة الشمسية وذلك على سطح المصنع في إطار اتفاقية شراكة مع «البيادر انترناشيونال» مدتها 20 عاماً. وتغطي منظومة الطاقة الشمسية البالغة استطاعتها 980 كيلو واط مساحة 4 آلاف قدم مربعة وتعتلي سطح المصنع لتولد أكثر من 1.5 جيجا واط من الطاقة الكهربائية النظيفة سنوياً.

وخلال احتفال خاص، دشنت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة منظومة الطاقة الشمسية الجديدة بحضور نضال حداد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «البيادر انترناشيونال»؛ وجميل حداد رئيس مجلس إدارة الشركة؛ والياس قسيس رئيس شركة توتال في الإمارات ومدير توتال للطاقة في الإمارات؛ وعبد الله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وجافزا.

وتندرج منصة «البيادر انترناشيونال» للطاقة الشمسية في إطار برنامج شمس دبي، وتعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية بمعدل يبلغ نحو 700 طن سنوياً، ما يعادل زراعة أكثر من 17 ألف شجرة.

وقالت حبيبة المرعشي: «يؤسس افتتاح منصة الطاقة الشمسية على سطح مصنع (البيادر انترناشيونال) نموذجاً رائداً تقتدي به الأطراف المعنية في قطاع تغليف المواد الغذائية، إلى جانب مختلف القطاعات الأخرى للاستفادة من قدرات الطاقة الشمسية واغتنام ما تقدمه من فوائد كبيرة.

وتأتي هذه الخطوة منسجمة في المضمون والأهداف مع رؤية القيادة الرشيدة في الإمارات الرامية للوصول إلى صفر من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، وتدعم استراتيجية الدولة للتحول بقطاع الطاقة.

وسيُؤتي إطلاق منصة الطاقة الشمسية ثماره على مستويين، إذ سيحد من انبعاثات غازات الدفيئة وسيقلل من الاعتماد على شبكة الطاقة الكهربائية العامة من خلال توليد الطاقة النظيفة؛ وسيساهم بكفاءة في تحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف الأمم المتحدة للتغير المناخي والمتمثل في العمل المناخي.

وقال نضال حداد: نواصل ضخ الاستثمارات في الحلول المبتكرة والمستدامة للحد من بصمتنا على البيئة. كما أن تركيب ألواح الطاقة الشمسية على سطح مصنعنا المتقدم سيمكننا من تحقيق وفورات مالية على المدى الطويل، خصوصاً تلك المرتبطة بتكاليف الطاقة تزامناً مع حماية البيئة والمساهمة في استشراف مستقبل أكثر استدامة.

وقال الياس قسيس: ملتزمون بدعم الشركات الرائدة في الدولة على غرار (البيادر انترناشيونال) لتتمكن من تحقيق أهدافها للتحول بقطاع الطاقة. ونحن على ثقة بأن التعاون بين جميع اللاعبين في القطاع الصناعي هو أمر ضروري للغاية للارتقاء بكفاءة قطاع الطاقة عالمياً والوصول إلى حيادية الكربون».

ومن بين أفضل ممارسات «البيادر انترناشيونال» المستدامة، الحديقة النباتية في جبل علي والتي تضم أكثر من 20 فصيلاً نباتياً وما يزيد على 240 شجرة من الأنواع الأصلية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويجري ريها باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة. وتعوض الحديقة انبعاث 2.5 طن من ثنائي أوكسيد الكربون سنوياً. وتمتاز عمليات شركة «البيادر إنترناشيونال» الصناعية في جبل علي بأنها صفرية النفايات.

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