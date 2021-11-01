«ديزرت كونترول» و«الموارد القابضة للاستثمار» تمدّدان اتفاقية التعاون

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركتا «ديزرت كونترول» و«الموارد القابضة للاستثمار» تمديد اتفاقية التعاون، وأشارتا إلى الإعداد لشراكةٍ استراتيجية بينهما. وكانت «ديزرت كونترول» النرويجية التابعة لشركة AgTech، أعلنت نجاحها في تطوير نوعٍ من الطين الطبيعي السائل، يمكنه تحويل التربة الصحراوية إلى أرضٍ صالحة للزراعة، ويمتاز أيضاً بقدرته على تقليل استهلاك المياه في المشاريع الزراعية والغابات الحرجية والمساحات الخضراء.

وأبرمت «ديزرت كونترول» اتفاقية تعاون مع شركة «موارد القابضة للاستثمار» و«براري للموارد الطبيعية» في دولة الإمارات .

حيث أطلقت الشركات الثلاث مشروعاً تجريبياً مشتركاً، ثم تم الاتفاق على تمديد اتفاقية التعاون ودعمها باتفاقياتٍ أخرى. كما أعلنت «ديزرت كونترول» و«الموارد القابضة للاستثمار» نيتهما المضي قدماً لإطلاق شراكةٍ استراتيجية تهدف إلى تعميم استخدام هذا الطين الطبيعي السائل LNC في عملياتٍ واسعة النطاق في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وقال أيمن الجيار، الرئيس التنفيذي لشركة موارد القابضة للاستثمار: «بالشراكة مع»ديزرت كونترول«يمكننا توفير المياه، وتقليل استخدام الأسمدة، وتحسين التربة الصحراوية، ومكافحة التصحر، وخفض التكاليف لعملائنا. ولا شك في أنّه سيكون لهذه الشراكة الاستراتيجية بيننا أثرٌ بيئيّ هائل في الإمارات خصوصاً، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً».

وقال أولي كريستيان سيفرتسن«، الرئيس التنفيذي في»ديزرت كونترول«: تستهدف الشراكة الإمارات في المرحلة الأولى، مع التأكيد على أنّ الإمكانات أكبر من ذلك بكثير وآفاق النجاح أوسع، بحيث تطال مشاريع في السعودية، وكذلك»مبادرة الشرق الأوسط الخضراء«لزراعة 50 مليار شجرة، ما يعني إحياء 200 مليون هكتار من الأراضي غير المستصلحة، وخفض مستوى انبعاثات الكربون بنسبة 2.5٪ عالمياً.

وقال الدكتور عبد الجليل البلوكي، رئيس مجلس إدارة»الموارد القابضة للاستثمار«: من خلال تمديد اتفاقية التعاون بين»موارد«وشركة»ديزرت كونترول«، نجدّد التزامنا بتطوير شراكةٍ استراتيجية طويلة الأمد يكون لها أثرها الإيجابي على المستوى العالمي.

والنتائج المثمرة لهذه التجربة الناجحة تؤكد قناعتنا بأن ابتكار الطين الطبيعي السائل يلاقي أهدافنا في الحفاظ على الإرث الذي زرعه في نفوس جميع الإماراتيين الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لتخضير الصحراء وتأمين موارد الأمن الغذائي المستدامة.

كما تواكب هذه المبادرات رؤية وتوجيهات رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأطلقت»موارد القابضة للاستثمار«وشركة SupPlant مشروعاً مشتركاً لاختبار تقنية الريّ القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي يتم استخدامها للمرة الأولى في المنطقة، وتهدف إلى تحسين استخدام المياه في الصناعة الزراعية وتعزيز نتائجها في عملية زراعة التمور، مايقع أيضاً في صلب المسؤولية المجتمعية لشركة»موارد).

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