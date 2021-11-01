أحمد بن سعيد: معرض دبي للطيران منصة دولية تجمع قطاعات الطيران والفضاء والدفاع

المصدر: البيان

شدد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، على أهمية معرض دبي للطيران 2021 بصفته منصة عالمية تجمع قادة القطاع الدوليين، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في دبي اليوم.

وتحدّث سموه عن الدور البارز الذي يلعبه المعرض كمنصة مثالية تجمع قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، موضحاً: "من المتوقع أن تكون دورة هذا العام من المعرض أكبر وأكثر تميزاً من الدورات السابقة، استناداً إلى عدد الدول والجهات العارضة الجديدة المشاركة"

وأشار سموه إلى الدور المحوري الذي يلعبه المعرض في تحقيق تواصل قطاعات الطيران والفضاء والدفاع على المستوى العالمي. إذ يعتبر منصة تجمع القادة والخبراء حول العالم، لشراكات جديدة وتمهد الطريق نحو تعافي القطاع وتحقيق النمو في المستقبل.

وأضاف سمو الشيخ أحمد: "يتميز المعرض لهذا العام بطابعه العصري والإبداعي، ويركز على مواضيع مستقبل النقل الجوي واستكشاف الفضاء ومجالات الدفاع، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ونرحب باستضافة الأصدقاء والزملاء في القطاع وضيوف دبي من جميع أنحاء العالم.

وتابع سموه: "تعد الفعالية دليلاً واضحاً على كفاءة دبي ودولة الإمارات في الاستجابة للأزمة الصحية العالمية، حيث تصدرت حماية صحة وسلامة الجميع قائمة الأولويات في خطة استجابة الحكومة للأزمة الصحية العالمية بالإضافة إلى تقليل أثرها على اقتصاد الأمة. وها نحن اليوم نستضيف من جديد فعاليات بارزة وبحضور شخصي، ونعود إلى أعمالنا بشكل طبيعي بفضل نجاح منهجيتنا وجهوزيتنا التامة".

وتركز دورة هذا العام من المعرض على التقنيات الجديدة وأحدث الابتكارات والحلول التي يقدمها المشاركون. وستسلط مرحلة تيك إكسبلور الجديدة الضوء على مساهمة التقنيات الناشئة في تعافي قطاع الطيران وتطوير تجربة الطيران بأكملها. كما ستنعقد مؤتمرات جديدة لمعالجة أهم المواضيع المتعلقة بالطيران، مثل التنقل الجوي المتطور والاستدامة والفضاء وحركة الطيران والشحن. وسيتطرق المشاركون بشكلٍ خاص إلى دور الشركات الناشئة ورجال الأعمال في القطاع، مع فعالية فيستا الخاصة بالشركات الناشئة. ويساهم معرض دبي للطيران من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات الجديدة في تشجيع ألمع العقول لابتكار أفكار جديدة تثري القطاع.

ويُقام معرض دبي للطيران 2021 تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حاكم دبي، رعاه الله، ضمن دبي ورلد سنترال في موقع معرض دبي للطيران من 14 إلى 18 نوفمبر 2021. ويحظى المعرض، الذي يُعد واحداً من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الطيران حول العالم، بدعم من هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة مطارات دبي ووزارة الدفاع الإماراتية ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، وتنظّمه شركة تارسوس الشرق الأوسط.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.dubaiairshow.aero/

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