معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط ينطلق 7 نوفمبر

المصدر: دبي- البيان

ينطلق معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، الفعالية الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدورته الثانية في مركز دبي التجاري العالمي في 7 نوفمبر المقبل ويستمر 3 أيام لتسليط الضوء على أحدث الحلول الكفيلة بتسهيل تطور قطاع التجزئة الأسرع نمواً في العالم.

وأشارت دراسة بحثية أجرتها شركة نيلسون للمعلومات والبيانات إلى أنّ 63% من المستهلكين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرون بأنّ المنتجات التي تحمل العلامة التجارية الخاصة تُقدم قيمة جيّدة مقابل المال؛ بينما يعتقد 61% من المشاركين بأنّ العلامات التجارية الخاصة تُشكل بديلاً جيداً عن العلامات التجارية البارزة، وكشف 79% منهم بأنّ جودة هذه المنتجات تحسنت مع مرور الوقت.

وارتفع معدل إنفاق المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي على العلامات التجارية الخاصة في قطاع المأكولات والمشروبات من 4% في 2018 إلى 6% في 2021، بحسب آخر تقرير حول توجهات العلامات التجارية الخاصة لمؤسسة فروست آند سولفيان. ويتوقع التقرير ذاته ارتفاع حصة بعض العلامات التجارية الخاصة في السوق ضمن فئات محددة في شريحة العناية المنزلية، مثل منظفات الغسيل والأطباق ومواد التعقيم، من 7% لحوالي 10% بحلول عام 2025.

ويجتمع رواد وخبراء قطاع العلامات التجارية الخاصة من أكثر من عشرين دولة في مركز دبي التجاري العالمي للمشاركة في فعاليات المعرض حيث استقطبت الدورة الثانية مجموعة واسعة من أبرز الجهات الفاعلة في القطاع وغيرهم من المشترين ضمن شرائح المنتجات الاستهلاكية سريعة التداول الغذائية وغير الغذائية، بما فيها: نون، منصة التسوق الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.

ومجموعة لايف فارمسي، أكبر مجموعة للصيدليات في الإمارات؛ وكارفور، أشهر مؤسسات التجزئة في المنطقة وثامن أضخم شركة لتجارة التجزئة في العالم، وغيرها الكثير. كما تعود مجموعة العملاق الصناعية إلى المعرض لتسليط الضوء على محفظتها المتنوعة من منتجات العناية المنزلية والشخصية وتلك المخصصة للأقمشة.

وتتضمن دورة هذا العام فعالية «برايم سبوت» المتميزة والتي تُتيح للعلامات التجارية فرصة الاستفادة من آراء أبرز الخبراء المتخصصين في القطاع والمشترين على حد سواء. وتضم قائمة المشاركين في المعرض بعضاً من أشهر العلامات التجارية، مثل مجموعة البيادر إنترناشيونال، وكندور فودز الخاصة المحدودة ومجموعة مدار مصر وغيرها الكثير.

ويعود المعرض بتجربة معززة لكل من الجهات العارضة والزوار، بما في ذلك مؤتمر العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، والذي يجمع أهم المتخصصين والاستشاريين والخبراء الدوليين، لمناقشة أحدث التطورات وأنجح استراتيجيات إطلاق العلامات التجارية ورسم ملامح مستقبل العلامات التجارية الخاصة. كما تم تصميم برنامج التواصل بكل عناية لمنح الخبراء المتخصصين منصة مثالية للتواصل وبناء العلاقات طويلة الأمد.

ويسعى معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط لضمان تلبية جميع متطلبات سلسلة توريد المواد الغذائية وتحسين فرص التعاون بين القطاعات.

ولذا تنطلق فعالياته بالتزامن مع معرض جلفود للتصنيع، أكبر معرض تجاري مختص في معالجة وتصنيع الأغذية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا؛ ويامكس الشرق الأوسط، معرض الحلويات والمأكولات الخفيفة الأبرز في المنطقة؛ ومهرجان المأكولات المتخصصة، أبرز معرض للمأكولات الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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