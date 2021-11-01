محطة «إينوك» المستقبلية تحظى بالتصنيف البلاتيني للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة «إينوك»، الشريك الرسمي للطاقة المتكاملة في «إكسبو 2020 دبي»، حصول محطة الخدمة المستقبلية على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة عن فئة «السلامة أولاً: اعتماد النظافة والتعقيم» المقدمة من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، لتكون بذلك أول مشروع في منطقة الشرق الأوسط يحظى بهذا التكريم المرموق.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: يأتي التكريم الرفيع تأكيداً على حرصنا على تطبيق أفضل ممارسات الصحة والسلامة والبيئة، وهي عناصر تشكل جزءاً جوهرياً من ثقافتنا المؤسسية وقيمة رئيسية متجذرة عميقاً في جميع عملياتنا.

وكانت معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة والعمليات التشغيلية وكفاءة التكلفة المطبقة وممارسات الصحة والسلامة والبيئة من أبرز محاور التركيز بالنسبة لنا أثناء تصميم محطة الخدمة المستقبلية، إضافة إلى حرصنا الدائم على تطبيق كل بروتوكولات السلامة المتعلقة بجائحة «كوفيد 19» في المحطة ضماناً لصحة وعافية الزوار.

وبهذا قادت جميع هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة موظفينا وعملائنا ومختلف الأطراف المعنية، وهي مسألة ستبقى دائماً على رأس قائمة أولوياتنا.

وقال ماهيش رامانوجام، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، ومؤسسة اعتماد الأعمال الخضراء، ومنصة اي ار سي لأداء الاستدامة:

بفضل سعي مجموعة إينوك المتواصل لتشييد محطاتها بأسلوب مستدام ومرن، نجحت أول محطة لبيع الوقود بالتجزئة حول العالم في الحصول على التصنيف البلاتيني لشهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، ضمن اعتماد «تصميم البناء والتشييد» (LEED v4 BD+C) في إنجاز يُضاف إلى سجلها الحافل، ويساعدها على إرساء معايير جديدة لريادة الأبنية الخضراء في منطقة الشرق الأوسط.

وقد واظبت «إينوك» على مواكبة متطلبات المرحلة الراهنة واستحقت بفضل جهودها شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة عن فئة «السلامة أولاً: اعتماد النظافة والتعقيم». ويأتي هذا الإنجاز المهم ليدعم الإجراءات الاحترازية المطبقة لمواجهة «كوفيد 19»، ويعتبر ضامناً لتمتع زوار الأماكن ومستخدميها بالصحة والسلامة، سواء خلال الجائحة أو بعدها.

تسلم الشهادة زيد القفيدي المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة إينوك، من ممثلة المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، دبتي كي بي المديرة الإقليمية لتنمية الأسواق في مؤسسة اعتماد الأعمال الخضراء، خلال فعالية احتفالية بالمقر الرئيسي لمجموعة إينوك.

ويأتي الحصول على الشهادة في أعقاب حصول المحطة المستقبلية على التصنيف البلاتيني لشهادة الريادة في تصميم الطاقة والبيئة ضمن اعتماد «تصميم البناء والتشييد» (LEED v4 BD+C) في مطلع العام الجاري تقديراً لتركيزها على الطاقة المتجددة، وكفاءة استهلاك المياه، وتوفير الطاقة، والحد من انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون، لتكون بذلك أول محطة في العالم تتلقى هذا الاعتماد.

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