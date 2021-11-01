«الإمارات دبي الوطني» يحصل على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

المصدر: دبي- البيان

حصل بنك الإمارات دبي الوطني على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، تقديراً لجهوده ومبادراته في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات.

ويشارك البنك في البرنامج للمرة الأولى، وقد سجل معدلاً إجمالياً نسبته 70%، وهو أعلى من المتوسط البالغ 66.4% وكانت فئة «المجتمع» من أبرز نقاط القوة، التي تميّز بها البنك، ولطالما كان البنك سبّاقاً إلى الرقمنة ويطبق برامج ومبادرات عدة تهدف إلى توفير قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية في مختلف الأسواق التي ينشط فيها.

واستناداً إلى استراتيجيته الشاملة للاستدامة، يسعى البنك للمساهمة والاستثمار في برامج وحلول المسؤولية الاجتماعية المنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة و«رؤية الإمارات».

وباعتباره رائداً على مستوى المنطقة في مجال مبادرات الاستدامة، أسهم بنك الإمارات دبي الوطني بدور محوري في دعم أصحاب الهمم وتعزيز الوعي المالي وتمكين المرأة والصحة والعافية وتنمية المجتمع والبيئة على مدار الأعوام القليلة الماضية.

وقال معاذ بوخش، مدير التسويق التنفيذي في بنك الإمارات دبي الوطني: نفخر بحصولنا على هذا التكريم الرفيع من غرفة دبي تأكيداً على مكانتنا كوننا مؤسسة تتمتع بأعلى درجات المسؤولية الاجتماعية، وندرك في بنك الإمارات دبي الوطني أن النمو المستقبلي لأعمالنا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستدامة في الابتكار والمسؤولية في جميع عملياتنا.

ومع سعينا المتواصل لتوسيع نطاق الاستدامة في ممارساتنا، نؤكد التزامنا الراسخ بتكثيف جهود الاستدامة تماشياً مع أرقى الإرشادات العالمية والرؤية الوطنية، وأفضل الممارسات في الصناعة المصرفية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز