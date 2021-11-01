دائرة المالية بحكومة رأس الخيمة تدشن هويتها الجديدة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

وفقاً لتوجهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة، دشنت دائرة المالية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ممثلة في المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، الهوية المؤسسة الجديدة للدائرة.

وأوضح يوسف علي محمد مدير عام دائرة المالية برأس الخيمة، أن مشروع الهوية الجديدة بدأ تنفيذه منذ 2020 للوصول إلى هوية مميزة جديدة في أكتوبر 2021، مستلهمة من قلاع رأس الخيمة الشهيرة التي تشكل رمزاً ثقافياً أساسياً للإمارة مع إدخال عناصر فريدة للمخططات والرسوم البيانية المرتبطة لكي تظهر أهمية ودور القطاع المالي في دعم التوجهات الحكومية.

وأضاف: تبلور الشعار الجديد بطريقة انسيابية مع تصميم مبتكر ليبقى عالقاً في الأذهان بلونه الجديد بشكل هندسي يظهر العلاقة الارتباطية بين دور دائرة المالية كمرتكز تستند إليه منظومة القطاع الحكومي للإمارة في تطوير وتنفيذ النظم والسياسات المالية الداعمة للتنمية المستدامة عبر مختلف جميع الأنشطة المالية والمحاسبية بشكل كفء وفعال لتحقيق الرؤى والتطلعات الاستشرافية.

وأشار إلى أنه تم اختيار الألوان المستخدمة في الشعار الجديد لتكريس صورة مميزة رمزية للدائرة تعكس تنافسيتها على كافة المستويات والمحافل كحلقة أساسية ضمن مسيرة التنمية الشاملة للإمارة.

وسيتم وضع الهوية بطابعها الجديد على جميع استخدامات وشعارات وكتيبات الدائرة الرسمية وخطوطها وزخارفها ونماذج عروضها التقديمية وتطبيقاتها الإلكترونية وتصميماتها وموقعها الإلكتروني وكافة وسائل التواصل الاجتماعي عبر استخدام نوع مبتكر من الخطوط الجذابة التي تليق بصورة الدائرة في طابعها الجديد بصفتها علامة سيادية لها وزنها في الإمارة. واستلهم الشعار الجديد من بيئة رأس الخيمة لإضفاء إحساس هادئ وواضح يعكس المعالم الطبيعية الصحراوية، وينقل الطاقة التي تمثلها الصحراء عموماً.

وتأتي الهوية الجديدة معبرةً من خلالها عن بيئة رأس الخيمة بثقافتها الغنية، وطبيعتها الجميلة، وسعيها الدؤوب لتحقيق الازدهار.

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