فوز عضوين من صندوق محمد بن راشد للابتكار في تحدي سوبرنوفا من جيتكس نجوم المستقبل

المصدر: دبي- البيان

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم الابتكار في الدولة، تتويج اثنين من أعضائه، هما «فارمن» Farmin، و«كناري للذكاء الاصطناعي» Kanari AI، بلقب تحدي سوبرنوفا من جيتكس نجوم المستقبل لعام 2021.

وفازت «فارمن» Farmin، منصة الذكاء الاصطناعي التي تقدم رؤى مستقبلية للمدن الذكية، بجائزة أفضل شركة إماراتية. بينما، حصلت «كناري للذكاء الاصطناعي» Kanari AI، على لقب أفضل شركة مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي، لحلولها المتطورة في تكنولوجيا المحادثات والأصوات باللغة العربية. وأعلنت لجنة من الخبراء، عن الفائزين بعد 3 جولات من العروض التقديمية، وبعد العرض النهائي خلال معرض جيتكس نجوم المستقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، يوم 20 أكتوبر 2021.

وقالت فاطمة النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار، وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: «نفخر بفوز شركتي «فارمن» و«كناري للذكاء الاصطناعي»، في تحدي سوبرنوفا، إذ طورت الشركتان المبتكرتان، تكنولوجيا مذهلة، وأظهرتا المواهب والقدرات اللازمة للفوز خلال المسابقة.

وأضافت: يدعم الصندوق رواد الأعمال والمبتكرين المميزين، عبر تزويدهم بجلسات إرشاد وتوجيه متخصصة في مجال أعمالهم، والإضافة إلى شبكة علاقاتهم المهنية، وفرصة الوصول إلى الأسواق الجديدة، والتمويل الميسّر، لتحقيق نمو وتأثير مستدامين. وجاء فوز «فارمن» و«كناري للذكاء الاصطناعي»، بسبب تأثيرهما الإيجابي الكبير في المجتمع، وحلهما لمشاكل واقعية.

وقال الدكتور علي الحمادي الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة فارمن: الفوز بالتحدي، تأكيد على إنجازات المبتكرين الإماراتيين، ومؤشر على كفاءة التكنولوجيا المتقدمة، التي تتمتع بها فارمن، ودليل على إمكاناتها الكبيرة في خدمة المجتمع، ودعم منظومة الابتكار المحلية.

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