إماراتي مدير إقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي للشرق الأوسط

المصدر: دبي ـ البيان

هنأت الهيئة العامة للطيران المدني المهندس محمد أبوبكر فارع بمناسبة تعيينه من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) كأول إماراتي لتولي منصب المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي لمنطقة الشرق الأوسط منذ تأسيس المكتب الإقليمي.

ويضم المكتب الإقليمي للمنظمة للشرق الأوسط 15 دولة من المنطقة حسب التوزيع الجغرافي. ويقوم المكتب بالتنسيق معها لتطوير منظومة أمن وسلامة الطيران في المنطقة وخطط الملاحة الجوية والكفاءات وفقاً للأهداف الاستراتيجية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والمعايير ذات الصلة.

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