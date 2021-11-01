الهيئة القومية اليابانية للسياحة تفتتح مكتباً في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الهيئة القومية اليابانية للسياحة افتتاح مكتبها في دبي، والذي يعد أول مكتب خارجي لها في الشرق الأوسط. وقالت توموكو كيكوتشي، المدير التنفيذي في الهيئة – مكتب دبي: 2022 عام مهم بالنسبة لنا، كونه يشهد الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين اليابان والإمارات. وعبر افتتاحنا لهذا المكتب في دبي، نسعى للمساهمة في تعزيز التبادل السياحي بين اليابان والإمارات ودول الخليج ككل.

بحلول عام 2030، تسعى اليابان لجذب 60 مليون زائر بكمية استهلاك تعادل 15 تريليون ين ياباني (ما يقارب 500 مليار درهم) سنوياً. والشرق الأوسط سوق أساسية للهيئة وموضع اهتمام رئيسي لتحقيق الهدف الذي نسعى إليه، وافتتاح المكتب الجديد سيلعب دوراً هاماً في جذب المزيد من السياح من المنطقة.

وأضافت إن هناك اهتماماً واضحاً باليابان هذا العام، خاصة بعد أن تمكن رياضيان إماراتيان من تحقيق 3 ميداليات في الألعاب البارالمبية المقامة في طوكيو. كما يتواصل افتتاح المطاعم اليابانية الجديدة حول الإمارات، ويزداد الوعي بالثقافة اليابانية، كما حصلت أول إماراتية على اعتماد تعليم الإيكيبانا. وأوضحت أنه خلال معرض سوق السفر العربي الذي أقيم في مايو الماضي، كان هناك حماس ملحوظ بين العديد من وكلاء السفر عندما تحدثنا عن إعادة افتتاح السياحة في اليابان.

وفي عام 2019 شهدت اليابان رقماً قياسياً في عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قام 28222 سائحاً خليجياً بزيارة اليابان، بزيادة قدرها 28.4% عن العام السابق، وتضاعف الرقم في السنوات الخمس الماضية. ووفقاً لدراسة أجرتها الهيئة في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة من مايو إلى يونيو 2021، أجاب ما يقرب من 30٪ من المستجيبين بأنهم يرغبون في الذهاب إلى اليابان في المستقبل. ومن الأسباب الأكثر شيوعاً للرغبة بزيارة اليابان كانت التسوق، والاسترخاء في الفنادق والمنتجعات، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة.

ومن جهة أخرى، فإن 40% من المستجيبين قالوا إنهم لا يعرفون الكثير عن الوجهة، مما يظهر فرصة لمكتب الهيئة في دبي لنشر الوعي حول المعالم العديدة للوجهة، وزيادة الاهتمام بالسفر إليها وزيادة عدد الزوار من دول الخليج في المستقبل.

وقالت كيكوتشي: ستعقد الهيئة حدثاً في إكسبو دبي لترويج السياحة إلى اليابان بالمشاركة مع جناح اليابان والسلطات في محافظة أوساكا ومدينة أوساكا. ونستهدف تعريف زوار جناح اليابان في إكسبو دبي بالمزيد حول اليابان وسحرها.

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