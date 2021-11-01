"تعاونية الاتحاد" تعلن عن هدايا لمواليد عام 1971

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أعلنت تعاونية الاتحاد عن إطلاق هدايا مخصصة لمواليد 1971 بإهدائهم بطاقة أفضل الشرائية بمبالغ نقدية للتسوق مجاناً، بواقع 500 درهم لكل متقدم.

وكشفت التعاونية عن إطلاق أكبر حملة ترويجية تشمل تخفيضات وجوائز بمناسبة احتفالات الدولة بعام الخمسين. حيث رصدت 50 مليون درهم لدعم هذا اليوم، وتستمر لمدة 100 يوم لتخفيض أسعار آلاف السلع، إلى جانب تقديم جوائز قيمة عديدة ومتنوعة للمستهلكين ابتداء من 10 نوفمبر الجاري.

كما أعلنت عن سحوبات يومية على 50 هاتفاً ذكياً و 50 فائزا بسبائك ذهب، بالإضافة إلى تخصيص 50 ألف نقطة ضمن "بطاقة تميز" للمستهلكين.

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