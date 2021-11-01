«الاتحاد لائتمان الصادرات» تطلق «بوابة التمويل التجاري الموحدة»

المصدر: دبي - البيان

وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي الأول وشركة «كريديتي فنتك» لإطلاق «بوابة التمويل التجاري الموحدة».

وفقاً لتقرير منظمة التجارة العالمية «تمويل التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة» فإن حصول الشركات على التمويل أمر ضروري لضمان تجارة مستدامة، ولاسيما أن ما يصل إلى 80% من التجارة العالمية يتم دعمها بالتمويل أو حماية الائتمان.

وبدعم من وزارة الاقتصاد، يسعى المشروع الذي يقدم مثالاً حياً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى ترسيخ مكانة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بدعم من بنك أبوظبي الأول، كبوابة رئيسية للمصدرين للحصول على منتجات الائتمان التجاري والحلول المالية التي تقدمها البنوك التجارية والمؤسسات المالية، بالتعاون مع منصة «مونيموف فنتك». وأبوظبي الأول هو أول بنك تجاري ينضم إلى هذه المبادرة. ومن المتوقع انضمام البنوك التجارية الأخرى، وهو ما يؤكد على قوة النظام المصرفي في الإمارات وقدرته على تلبية الاحتياجات المالية الرئيسية للشركات.

رؤية

قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: يعكس إطلاق بوابة التمويل التجاري الموحدة، التي تتماشى مع «مشاريع الخمسين»، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. ويهدف المشروع إلى توفير الحلول المناسبة لعدد من التحديات التي يواجهها المصدرون في الحصول على الموارد المالية لتمويل متطلبات شركاتهم.

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