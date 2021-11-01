«حرة ميدان»: الزراعة الرأسية والمطابخ السحابية تقودان الأعمال

المصدر: دبي - البيان

يحتل الابتكار والاستدامة صدارة تأسيس الأعمال الجديدة في عام 2021، مع الزراعة الرأسية والمطبخ السحابي، والأعمال المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، من بين القطاعات الأكثر شهرة، لتسجيل الشركات الجديدة بدبي، وذلك بحسب ما أعلنته «المنطقة الحرة في ميدان».

وتتصدر الهند وباكستان قائمة الجنسيات المسجلة للأعمال الجديدة، يليهما رواد الأعمال من المملكة المتحدة، ومصر، ولبنان، ونيجيريا، وكينيا، وروسيا وإيطاليا. وشجعت المبادرات الحكومية مثل تخفيض رسوم تأسيس الأعمال، والإقامة الحرة، المزيد من رجال وسيدات الأعمال، للمضي في تأسيس شركاتهم الخاصة. وتبدأ الرخص التجارية من 12500 درهم. وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة «ميدان»: تتمثل رؤيتنا في «المنطقة الحرة في ميدان»، في تحفيز الاقتصاد من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن دعم الشركات الناشئة، وريادة الأعمال محلياً. ونحن فخورون بلعب دور رئيس في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد للتجارة.

مميزات

تقع «المنطقة الحرة في ميدان»، في «فندق ميدان» بقلب دبي، وعلى بعد 15 دقيقة فقط من مطار دبي الدولي، وتوفر مجموعة واسعة من باقات الأعمال المصممة خصيصاً على أساس احتياجات العملاء، ووسائل للراحة المتنوعة، بما في ذلك المكاتب الحديثة، مع إطلالات على مضمار السباق، ومرافق الغولف والتنس العالمية، ومجموعة متنوعة من المطاعم، ومرافق المؤتمرات الرائعة.

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