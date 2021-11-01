4.84 مليارات درهم صادرات أعضاء غرفة تجارة رأس الخيمة في 9 أشهر

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

كشف محمد حسن السبب، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالوكالة، عن نمو قيمة البضائع المصدرة عبر شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة رأس الخيمة، لتبلغ قيمتها 4.84 مليارات درهم، من بداية العام وحتى نهاية سبتمبر 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي شهدت تسجيل 4.67 مليارات.

وأضاف: بلغ عدد شهادات المنشأ للبضائع المصدرة من أعضاء الغرفة 16068 شهادة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي والتي شهدت تسجيل 14869 شهادة، وذلك في مؤشر آخر إلى استعادة حركة النشاط الاقتصادي والتجاري في رأس الخيمة.

وأضاف: سجلت الغرفة زيادة بعدد المنشآت الجديدة المسجلة بنسبة 59.79% في الأشهر التسعة الأولى من 2021، من خلال تسجيل 1240 منشأة جديدة، واستحوذت المناطق الحرة على حصة 127 منشأة جديدة، و79 فرعاً جديداً لمنشآت محلية وأجنبية، في حين بلغ عدد الرخص المجددة 12140 منشأة هذه الفترة.

وبالنسبة لرؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة حتى نهاية الربع الثالث فقد بلغت 834.6 مليون درهم، وذلك لا يشمل قيمة رؤوس أموال 127 منشأة في المناطق الحرة، و79 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية. وقد بلغ عدد القوى العاملة المقدرة التي تشغلها المنشآت الجديدة 1237 عاملاً.

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