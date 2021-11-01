7.2 مليارات درهم صافي أرباح «اتصالات» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «مجموعة اتصالات» أمس، نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من العام الجاري 2021 والمنتهي في 30 سبتمبر، حيث بلغت قيمة الإيرادات الموحدة خلال الربع الثالث 13.3 مليار درهم، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 2 %، في حين بلغت أرباحها الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي مبلغ 2.4 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 1 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووصلت الأرباح الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 6.7 مليارات درهم، وبهامش أرباح قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 51 %، وبذلك بلغت قيمة الإيرادات الموحدة 39.7 مليار درهم خلال الاشهر التسعة الأولي من العام الجاري بارتفاع على أساس سنوي قدره 2.8%، في حين بلغت أرباحها الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي مبلغ 7.2 مليارات درهم بزيادة نسبتها 2.9%، مقارنة بنحو 6.97 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي.

أداء جيد

وبلغت قاعدة مشتركي «مجموعة اتصالات» الإجمالية 155.4 مليون مشترك، وبزيادة سنوية بلغت نسبتها 4%. ونظراً للأداء الجيد في الأشهر التسعة الأولى رفعت إدارة «اتصالات» توقعاتها لجميع المؤشرات المالية للمجموعة لعام 2021، واستوفت المجموعة الموافقات اللازمة لرفع سقف تملك الأجانب في رأسمالها إلى 49 %.

وقال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لــ «مجموعة اتصالات»: واصلت «مجموعة اتصالات» تحقيق نمو ثابت خلال الربع الثالث 2021، بما يؤكد مرونة الشركة العالية في تلبية احتياجات العملاء المتزايدة، والتكيف مع ديناميكية الأسواق المتغيرة عبر عملياتها المختلفة، كما ركزت «اتصالات» جهودها خلال هذه الفترة أيضاً على تحقيق بعض الأولويات الاستراتيجية المهمة وفتح فرص جديدة لتمكين الأفراد والشركات، وبما يضمن تحقيق مستقبل أكثر ذكاءً عبر فتح فرص جديدة للتفاعل مع الأعمال والعملاء على حد سواء.

وأضاف: نتطلع إلى المستقبل بثقة مع نظرة إيجابية لعملياتنا المختلفة، وذلك رغم بعض المعطيات الاقتصادية العالمية التي تعمل على إعادة تشكيل بيئة الأعمال عبر المجتمعات والأسواق التي نتواجد فيها، وستواصل «اتصالات» جهودها في دعم كل القطاعات لا سيما القطاعين العام والخاص في مسيرتهما نحو التحول الرقمي، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الشركة على تعزيز عملياتها ودعمها بالجيل التالي من التقنيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتعزيز الكفاءة والفاعلية. إن نجاح «مجموعة اتصالات» في إعادة تأكيد ريادتها العالمية كأسرع شبكة في العالم جاء نتيجة للجهود المستمرة والدؤوبة التي سعت من خلالها إلى تقديم قيمة مضافة لعملائها ومساهميها وكل المجتمعات التي تخدمها. وتقدم بالشكر لقيادة الدولة الرشيدة على رؤيتها وعلى دعمها لقطاع الاتصالات، وبالشكل الذي ألهم «اتصالات» على بناء شبكات وتقديم خدمات وحلول رقمية مبتكرة وعالمية المستوى، ونشكر عملاءنا ومساهمينا كذلك على دعمهم ومساندتهم لنا في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات. وتعد «اتصالات» شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم وللعام الثاني على التوالي بموجب شركة Ookla.

مشتركون

ووصلت قاعدة مشتركي «اتصالات» في الإمارات خلال الربع الثالث من العام 2021 إلى 12 مليون مشترك.

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