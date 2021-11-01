«هيرا للصناعات» توسّع منشأتها في «راكز»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت شركة هيرا للصناعات المتخصصة في توريد منتجات قطاع الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة والإنشاءات المدنية توسعة منشأتها الإنتاجية بمناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) بمساحة 100 ألف قدم مربع، وهو ما سيوفر نحو 100 وظيفة في رأس الخيمة.

وأقيم حفل لوضع حجر الأساس إيذاناً بانطلاق العمل بالمشروع في منطقة الغيل الصناعية التابعة لـ«راكز»، بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي، العضو المنتدب لدى «راكز» وأقامت شركة هيرا للصناعات حفلاً لوضع حجر الأساس إيذاناً بانطلاق العمل بمشروعها التوسعي في منطقة الغيل الصناعية التابعة لـ«راكز»، بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي، العضو المنتدب لدى «راكز»، وأعضاء إدارة هيرا للصناعات ومستشاري المشروع.

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