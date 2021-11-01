الإمارات الأولى إقليمياً في جذب مقار الشركات العالمية بنسبة %96

المصدر: دبي - البيان

احتلت دولة الإمارات المركز الأول من ناحية المقار الإقليمية لقائمة فوربس الشرق الأوسط السنوية «العالمية تلاقي المحلية»، إذ تتخذ 48 شركة من أصل 50 (بنسبة 96%) الإمارات مقراً إقليمياً لها. كما تسلط القائمة الضوء على 50 رئيساً تنفيذياً يقودون المكاتب الإقليمية لشركات ضمن تصنيف فوربس لأكبر 2000 شركة عامة حول العالم (Global 2000).

وينتمي المسؤولون التنفيذيون في القائمة إلى 28 جنسية، ويتصدر لبنان وفرنسا بخمس مشاركات لكل منهما، تليهما بريطانيا ومصر بأربع لكل منهما.

وتم تصنيف كبار القادة في مقار تلك الشركات في الشرق الأوسط بناءً على عدة عوامل، مثل الدور ونطاق التأثير، وحجم الشركة، والإنجازات الشخصية، والتقدير العام لدورهم.

وتضمن التقرير أقوى 10 رؤساء تنفيذيين ضمن القائمة العالمية يتخذون من الإمارات مقراً إقليمياً لأعمالهم وهم نبيل حبايب (لبناني - أمريكي) نائب أول للرئيس في جنرال إلكتريك والرئيس والمدير التنفيذي في جنرال إلكتريك العالمية، وعمر الشناوي (مغربي) الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «بروكتر أند جامبل»، وسامر أبو لطيف (لبناني) نائب رئيس مايكروسوفت ومدير الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وريمي إجل (لبناني – فرنسي) رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لشركة «نستله»، وراغو مالهوترا (هندي) رئيس ماستركارد في الشرق الأوسط وأفريقيا، وستيفن موس (بريطاني) العضو المنتدب للمجموعة والرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وتركيا لمصرف «اتش اس بي سي»، وموفق كانغي (أمريكي) الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «ماكدونالد»، وكاسبر هيرزبرج (ألماني) رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «شنايدر إلكتريك»، وباتريك فان دير لو (هولندي) الرئيس الإقليمي لشركة فايزر في أفريقيا والشرق الأوسط لشركة «فايزر»، ورونالدو مشحور (سوري) نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لشركة «أمازون».

مبادرات

يسهم القادة الإقليميون في نمو أعمال المنطقة في قطاعات مختلفة من الأدوية إلى الاستثمار، إذ أطلق ستيفن موسالرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك (HSBC)، مبادرة بقيمة 5 مليارات دولار لدعم الأعمال في الإمارات في 2021. بينما وقعت شركة (Novartis Pharma Services)، بقيادة الرئيس ومدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، جورج شروكينفوكس، اتفاقية مع وزارة الصحة المصرية لتوفير علاج ضمور العضلات الشوكي في البلاد أول مرة.

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