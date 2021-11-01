تعيين «إيه إس جي سي» مقاولاً رئيسياً في «هارموني»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت ماجد الفطيم لمشاريع الوجهات المتكاملة عن تعيين شركة «إيه إس جي سي»، لتكون المقاول الرئيسي للأعمال الإنشائية في منطقة «هارموني» بمشروع تلال الغاف في دبي. تضم المنطقة 755 فيلا في مراحلها الثلاث «هارموني» 1 و2 و3، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للعقد 1 مليار درهم إماراتي، لتكون بذلك أكبر قيمة عقد تمنحه ماجد الفطيم لمشاريع الوجهات المتكاملة حتى الآن.

تقع أحياء «هارموني» الثلاثة في تلال الغاف، الوجهة المتميزة لمجتمعات ماجد الفطيم في دبي، وتضم مجموعة من الفلل الفاخرة بتصاميم عصرية أنيقة، تحتوي على أربع وخمس وستّ غرف نوم، وتتميز بمخططات ذكية وأجنحة مميزة، يمكن تصميمها وفقاً لاحتياجات كل مشترٍ.

وقال هوازن إسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع الوجهات المتكاملة لدى ماجد الفطيم: «تعتبر مساحاتنا الشخصية ومنازلنا من أهم العناصر التي تسهم في تعزيز جودة حياتنا، حيث يستخدم الناس منازلهم لأغراض العمل والدراسة وغيرها، هنا تزداد أهمية التصميم ليكون واحداً من أبرز أولوياتنا. ويعدّ التركيز على العملاء وتلبية رغباتهم هو جوهر عملنا في مجتمعات ماجد الفطيم، ونحرص على ابتكار الوجهات الفريدة التي نطبق فيها مبادئنا المتميزة وأفكارنا المدروسة بعناية لجعل حياة الناس أفضل في المساحات الخاصة بهم».

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