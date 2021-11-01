20 فلساً زيادة بأسعار البنزين و30 للديزل في نوفمبر

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود زيادة أسعار البنزين والديزل، خلال نوفمبر 2021 بين 19 و20 فلساً في البنزين، و30 فلساً في الديزل لكل لتر، بنسب ارتفاع بين 7.7% و8% في البنزين، ونحو 12% في الديزل مقارنة بأسعار أكتوبر الماضي.

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة، على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من اليوم.

وارتفع لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 20 فلساً من 2.60 درهم في أكتوبر إلى 2.80 درهم في نوفمبر، وبنسبة 7.7%، وارتفع البنزين خصوصي «95» بمقدار 20 فلساً من 2.49 درهم في نوفمبر إلى 2.69 درهم في نوفمبر وبنحو 8%، وصعد سعر لتر بنزين «إي بلس» «91» بمقدار 19 فلساً من 2.42 درهم في نوفمبر إلى 2.61 درهم وبزيادة 7.8%.

وارتفع سعر لتر الديزل بمقدار 30 فلساً لكل لتر من 2.51 درهم إلى 2.81 درهم بزيادة نحو 12%.

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