100 مليار درهم زيادة برسملة الأسهم المحلية في أكتوبر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أضافت الأسهم نحو 100 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال تداولات أكتوبر، مدعومة بالإدراجات الجديدة في سوق أبوظبي ومنها «أدنوك للحفر» و«فيرتيغلوب»، فضلاً عن حالة التفاؤل التي سيطرت على معنويات المستثمرين بفضل العديد من المحفزات الإيجابية في مقدمتها قوة الاقتصاد الوطني وعودته للانتعاش بعد انحسار تأثيرات «كوفيد 19»، وانطلاق «إكسبو دبي»، إضافة إلى إعلان الشركات المدرجة عن أرباح فصلية للربع الثالث فاقت التوقعات.

وصعد سوق دبي 0.65% ليغلق عند 2864.21 نقطة، بدعم أسهم البنوك والعقار والتأمين والنقل والصناعة والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي 2.16% إلى 7865.1 مواصلاً مكاسبه للشهر 13 على التوالي وسط صعود شبه جماعي للمؤشرات القطاعية عدا الاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة خلال الشهر بنحو 39.9 مليار درهم، منها 3.6 مليارات في دبي، و36.2 ملياراً بأبوظبي. وجرى تداول 9 مليارات سهم، موزعة بنحو 2.7 مليار في دبي و6.4 مليارات في أبوظبي، عبر تنفيذ 80.3 ألف صفقة.

سوق دبي

وعزّز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.12% مع نمو «دبي الإسلامي» 3.23%، فيما انخفض «الإمارات دبي الوطني» 3.17%. وصعد قطاع العقار 0.24% بعد ارتفاع «إعمار للتطوير» 0.7% و«إعمار مولز» 0.5% و«ديار» 2.5% و«داماك» 10.4% و«الاتحاد العقارية» 3.8%، بينما انخفض «إعمار العقارية» 0.98%.

وزاد قطاع النقل 13.12% مدفوعاً بمكاسب «أرامكس» 23.3% و«العربية للطيران» 2.9%، فيما انخفض «الخليج للملاحة» 5.26%. ونزل قطاع الاستثمار 2.5%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 638.3 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 584.6 مليونا. وحقق «الوطنية الدولية القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 38.8%، فيما كان «الفردوس القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 38.4%. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في دبي، باستثمار 1.3 مليار، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم نمو سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 1.72% على وقع صعود «أبوظبي الأول» 0.1% و«أبوظبي التجاري» 10.81% و«أبوظبي الإسلامي» 0.86%. وارتفع قطاع الاتصالات 6.6%. وزاد قطاع العقار0.1% بعد ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 10.5%، فيما انخفض «الدار» 0.49%.

وارتفع قطاع الطاقة 0.42% على وقع صعود «أدنوك للحفر» 2.03% و«أدنوك للتوزيع» 3.13%، فيما انخفض «دانة غاز» 3.7% و«طاقة» 3.15%. ونزل قطاع الاستثمار 0.82%.

وهيمن «أبوظبي الأول» علي النشاط مستقطباً 7 مليارات. وحقق «أسمنت رأس الخيمة» أكبر ارتفاع بنسبة 126.7%، تلاه «القدرة القابضة» 108.4%، فيما كان «رأس الخيمة للدواجن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 31.8%. واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 1.06 مليار درهم، فيما مال الخليجيون والأجانب نحو التسييل.

الاستثمار المؤسسي

ومالت المؤسسات نحو الشراء في السوقين باستثمار 992.1 مليون درهم، منها 820 مليوناً في أبوظبي و172 مليوناً في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل باستثمار 992.1 مليون درهم، موزعة بواقع 820 مليوناً في أبوظبي و172 مليوناً بدبي.

إفصاحات

* ارتفعت الأرباح الصافية لبنك أم القيوين الوطني إلى 194.67 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 176 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

* أعلنت شركة «فيرتيغلوب» عن استقالة بارتولومياس بيترس من عضوية مجلس الإدارة لأسباب شخصية، وتعيين جيفري أوبين بدلاً منه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 27 أكتوبر الماضي.

* أعلن بنك رأس الخيمة الوطني قيام مؤسسة «موديز» للتصنيفات الائتمانية بتحديث النظرة المستقبلية للبنك إلى مستقرة مع تصنيفه عند «Baa1 /P-2»، مشيراً إلى أن الالتزامات المصنفة Baa متوسطة الدرجة وتخضع لمخاطر ائتمانية معتدلة وقد تمتلك خصائص متضاربة معينة.

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