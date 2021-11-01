3.8 مليارات درهم أرباح «أبوظبي التجاري» بنهاية سبتمبر

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن بنك أبوظبي التجاري، أمس، نتائجه المالية عن الأشهر التسعة الأولى من 2021، حيث إن صافي الأرباح 3.8 مليارات درهم بارتفاع نسبته 36%، وذلك نتيجة ارتفاع الدخل من الرسوم، وتحسن في نسبة التكلفة إلى الدخل، وانخفاض المخصصات العامة. وانخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 9% إلى 3.12 مليارات درهم، وبلغت الوفورات المحققة من الاندماج (مع بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال) 984 مليون درهم. ويمضي البنك قدماً لاجتياز الوفورات المستهدفة بنهاية 2021 والبالغة 1 مليار درهم، وبالنسبة للربع الثالث فقد بلغ صافي الأرباح 1.27 مليار بانخفاض بنسبة 7% مقارنة بالربع الثالث 2020 وبنسبة 9% مقارنة بالربع الثاني 2021.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: حافظ البنك على أدائه القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، حيث بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين خلال هذه الفترة 11%.

إن إم سي

وأكد أنه كان للنهج الاستباقي، الذي اتبعه البنك تجاه قضية مجموعة «إن إم سي للرعاية الصحية» أثر كبير في إحداث تطورات إيجابية خلال الربع الثالث من العام 2021، مع موافقة الدائنين بالأغلبية على إعادة هيكلة ديون مجموعة «إن إم سي للرعاية الصحية»، والذي أتى بعد اتخاذ البنك إجراءات قانونية لتعيين الحارس القضائي في أبريل 2020، والمساهمة في تقديم تسهيلات مصرفية، لضمان استمرارية الأعمال التشغيلية وتنفيذ عملية إعادة الهيكلة. ونتيجة لموافقة الدائنين في سبتمبر 2021 على إعادة الهيكلة، من المتوقع أن يحصل البنك على 39% تقريباً من أدوات التخارج القابلة للتحويل في تسهيلات جديدة بقيمة 2.25 مليار دولار، وهو ما يعادل القيمة المستقبلية المتوقعة لشركة «إن إم سي للرعاية الصحية». ومع هذا التقدم الجوهري في عملية إعادة الهيكلة، فنحن على ثقة تامة بأن المخصصات، التي تم تجنيبها لتغطية قروض شركة «إن إم سي» حتى الآن كافية وملائمة.

وقال: فيما نجحنا في مواجهة التحديات المتعلقة بجائحة «كوفيد 19» خلال العام الماضي، فقد حافظنا على بناء أسس متينة وتحقيق ميزانية عمومية قوية وربحية جيدة.

خدمات رقمية

طرح بنك أبوظبي التجاري 86 مبادرة لتطوير الخدمات الرقمية، التي لاقت تفاعلاً كبيراً من العملاء، ووصل عدد مشتركي تطبيق البنك للهواتف الذكية إلى 800 ألف مشترك خلال الربع الثالث، ما يشكل نسبة 80% من قاعدة العملاء لدى مجموعة البنك. كما أصبح الآن 94% من إجمالي قاعدة العملاء مسجلين إما في الخدمات المصرفية الإلكترونية وإما تطبيق البنك للهواتف الذكية.

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