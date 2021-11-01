43 % نمو صافي أرباح «أبوظبي الإسلامي» إلى 1.6 مليار

المصدر: أبوظبي- البيان

حقّق مصرف أبوظبي الإسلامي نتائج مالية قوية، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 43% على أساس سنوي، ليبلغ 1,6 مليار درهم مقارنة مع 1,12 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

ويشير نمو صافي الأرباح إلى الأداء القوي لمختلف مجالات أعمال المجموعة والمدعوم بارتفاع إجمالي إيرادات المصرف بنسبة 4%، لتبلغ 4,09 مليارات درهم، مقارنة مع 3,93 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأسهم التطبيق الناجح والفعّال لمبادرات خفض التكلفة والاستثمار المستمر في المبادرات الرقمية في انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 8%، ما أسهم في تحسين معدل التكلفة إلى الدخل بواقع 535 نقطة أساس إلى 42.2%.

وأعلن المصرف عن استراتيجية جديدة لعام 2025 للاستمرار بمسيرة النمو نمو وزيادة العائد على المساهمين، مع رؤية واضحة تعزز من مكانة المصرف كونه أكثر المصارف الإسلامية ابتكاراً في العالم، وهدف واضح بأن يكون الشريك المصرفي مدى الحياة للعملاء والزملاء والمجتمع، وانضم 93,47 ألف عميل جديد إلى المصرف في فترة الـ 12 شهراً المنتهية في 30 سبتمبر.

أصول

وصل إجمالي الأصول إلى 133.4 مليار درهم للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، بزيادة بنسبة 4.9% بالمقارنة مع 30 سبتمبر 2020 مع المحافظة على قاعدة أصول قوية. بلغت ودائع العملاء107.0 مليارات في 30 سبتمبر 2021 بزيادة بنسبة 6.2%، بالتوازي مع نمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الاستثمارية قصيرة الأمد بنسبة 12.4% لتصل إلى97.7 مليارا.

تحول رقمي

ويواصل المصرف تعزيز قدراته المصرفية الرقمية، عبر مجموعة من المبادرات الجديدة، حيث يشهد المصرف تزايداً في استخدام الخدمات الرقمية. وقد أعلن مؤخراً عن إطلاق «أموالي»، وهو أول منتج رقمي إسلامي في العالم يستهدف الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عاماً. كما كان المصرف أول مؤسسة مصرفية في الإمارات يوفر للعملاء خدمات مريحة لفتح الحسابات عن بُعد، من خلال تقنية التعرف على الوجه المرتبط بالأنظمة الإلكترونية الحكومية.

وشهد زيادة بنسبة 30% في عدد العملاء النشطين رقمياً. ولدى المصرف حالياً أكثر من 700 ألف عميل يعتمدون على الخدمات والمنصات الرقمية،.

استراتيجية

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي استراتيجيته لعام 2025، والتي تستند إلى 4 ركائز أساسية، حيث يؤمن المصرف بأنه من خلال دعم الابتكار والتركيز على قطاعات معينة والتفوق في المجال الرقمي، والتركيز على بناء مستقبل مستدام، فإن مصرف أبوظبي الإسلامي سيكون في مكانة تؤهله لدفع النمو على المدى الطويل وتقديم القيمة للمساهمين.

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