%64 نسبة التوطين في شركة الشارقة لإدارة الأصول

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن أن نسبة التوطين لديها بلغت 64%، في حين ترتفع إلى 93% في المناصب العليا.

وأوضحت الشركة أنها نفذت ما يزيد على 55 دورة تضمنت برامج تدريبية لموظفي وكوادر الشركة، بهدف رفع الكفاءات والقدرات وصقل المواهب، من خلال استخدام أفضل البرامج والأساليب في اختيار الكوادر لشغل مناصب إدارية متنوعة من أجل الارتقاء دوماً في مستوى العمل والأداء.

وأكد سعيد شرار، المدير التنفيذي للعمليات – أصول للخدمات، في «الشارقة لإدارة الأصول» حرص الشركة على استقطاب الكفاءات الوطنية، وذلك في إطار سعيها للتميز في تقديم أفضل الخدمات من خلال تحسين وتطوير كفاءة الموارد البشرية، وذلك ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في توفير بيئة مثالية لدعم المواطنين وتطوير قيادات شابة قادرة على استشراف المستقبل. وتسعى الشركة إلى رفع مستوى الكفاءة والأداء وصقل الخبرات من خلال تدريب كل الموظفين والكوادر في الشركة وكل الشركات المملوكة والتابعة لها.

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