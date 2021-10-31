موانئ دبي العالمية تطور موانئ إندونيسيا

المصدر: جاكرتا - د ب أ

وقع صندوق الثروة الإندونيسي الذي أنشئ حديثاً اتفاقاً مع شركة موانئ دبي العالمية الإماراتية لتطوير موانئ في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

ووفقاً لبيان مشترك صدر الأحد، ستشكل هيئة الاستثمار الإندونيسية ومواني دبي العالمية، وهي واحدة من كبرى شركات تشغيل الموانئ في العالم، بموجب الاتفاق، اتحاد شركات «كونسورتيوم» لاستكشاف الفرص الاستثمارية على المدى الطويل في أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الشراكة مع شركة بي تي بيلابوهان إندونيسيا لتشغيل الموانئ من بين الخيارات التي قال الطرفان إنها سترفع القيمة الاقتصادية للاتفاق لما يصل إلى 7.5 مليارات دولار.

وقال رضا ويراكوسوماه مدير الصندوق المعروف باسم «آي إن أيه»: إن إندونيسيا، وهي أرخبيل مؤلف من أكثر من 17 ألف جزيرة، تنظر إلى عمليات النقل والإمداد البحرية والموانئ بأنها داعم رئيس للاقتصاد المحلي.

ويسمح الصندوق للمستثمرين بضخ أموال في صناديق فرعية تشمل البنية التحتية والرعاية الصحية والسياحة والتكنولوجيا وبناء عاصمة جديدة للبلاد مخططاً أن تكون بجزيرة كاليمانتان.

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