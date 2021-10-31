«اقتصادية عجمان» تكرم مبرمجيها المبدعين

المصدر: عجمان - البيان

كرمت اقتصادية عجمان مبرمجيها المبدعين وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة بيوم «الإمارات تبرمج». والاحتفاء بيوم البرمجة «الإمارات تبرمج» هو مناسبة وطنية تؤكد استكمال مسيرة التطوير والتحول الرقمي الشامل، وتعزز جهود البرنامج الوطني للمبرمجين ومبادراته الهادفة لتحفيز الأفراد والمبرمجين في دولة الإمارات، وتوفير فرص جديدة لهم للتعلم والعمل، بما يترجم توجهات دولة الإمارات في وثيقة مبادئ الخمسين.

وقال عبد الله الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إن هذا اليوم هو يوم فخر واعتزاز بما حققته الإمارات خلال مسيرتها نحو تحقيق الريادة عالمياً في التحول الحكومي الرقمي، وخصوصاً أن الإمارات تصدرت مؤشر الحكومة الإلكترونية والمشاركة الإلكترونية وفق تقرير التنافسية العالمية ومؤشر الابتكار العالمي لتكون الأولى إقليمياً، والأولى عربياً والثامنة عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية الصادر عن الأمم المتحدة في 2020، كما أنها ضمن أفضل الدول عالمياً في التحول الحكومي الرقمي، وفق «مؤشر نضج التقنيات الحكومية» في 2020، في أهم المؤشرات الفرعية: نضج التقنيات الحكومية وتبني التحول الرقمي في القطاع الحكومي.

وذكر أن اقتصادية عجمان حققت قفزة نوعية وسريعة في مجال التحول الرقمي من خلال إطلاق وتنفيذ الاستراتيجية الرقمية والتي استهدفت رقمنة جميع العمليات والإجراءات الداخلية، ويأتي تكريم مبرمجي الدائرة، لدورهم الفعال في تحقيق هذا الإنجاز الرقمي للدائرة.

وأضاف أن اقتصادية عجمان تحرص على توفير البيئة الاستثمارية والمناخ الاقتصادي الجاذب للعقول والاستثمارات، والداعم لتوجهات الإمارات المستقبلية التي تضمنتها وثيقة المبادئ العشرة للخمسين الجديدة، والتي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير التعليم واستقطاب المواهب والحفاظ على أصحاب التخصصات، والبناء المستمر للمهارات، إضافة إلى العمل على تعزيز التفوق الرقمي والتقني من خلال إطلاق البرامج الداعمة للعقول البشرية الوطنية، أو توفير المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية ومنح التراخيص الاقتصادية الداعمة للأنشطة الداعمة للتحول الرقمي.

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