«إتش ريزيدنس» من «أ.ر.م. القابضة» يوظف احتياجات مجتمع دبي المتنوع

المصدر: دبي- البيان

أعلنت أ.ر.م. القابضة، شركة الاستثمار الخاصة، والكيان الاقتصادي متعدد الأنشطة في دبي، عن الاستمرار بالعمل على مشروع H Residence «إتش ريزيدنس»، وذلك بعد أن تم وضع حجر الأساس خلال مراسم خاصة، في وقت سابق هذا العام، ومن المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2023.

وأبرمت أ.ر.م. القابضة، شراكة مع شركة الهندسة المعمارية والتصميم الرائدة «تي كاي دي بي - طارق خياط ديزاين بارتنرز»، من أجل طرح مفهوم جديد للمشاريع متعددة الاستخدامات في دولة الإمارات.

ويتميّز مشروع إتش ريزيدنس، المؤلف من طابقين، بموقعه المثالي في قلب جميرا، على شارع الوصل. ويتناغم تصميم المشروع مع المجمعات السكنية المنخفضة الارتفاع المحيطة به في الوصل، لكنه يرتقي في تقديم خدمات المشاريع متعددة الاستخدامات في دبي، وذلك من خلال هويته الفريدة، وتصميمه الحضري الجذاب.

وقال محمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي في أ.ر.م. القابضة: «تركز أ.ر.م. القابضة، على تمكين الازدهار، عبر المشاريع الهادفة، التي تثري المدينة، فيما تعزز الروابط المجتمعية. ويجسد إتش ريزيدنس، المعنى الحقيقي للحياة في دبي، حيث استوحى تصميمه ووظائفه، من احتياجات المجتمعات المتنوعة في الإمارة».

تشتمل الرؤية الفنية للمشروع، على ثلاثة عناصر رئيسة، هي: جناحان مقوّسان، يضمان 37 شقة، تتوزع بين الشقق الأحادية والدوبلكس. ويصل بين الجناحين جسر معلق، يطلّ على الساحة المركزية المنسّقة، التي تخطف الأنفاس.

ويمثّل الجسر، الذي يبلغ طوله 30 متراً، المركز الرئيس للنشاطات الترفيهية للسكان، إذ يحوي على سطحه مسبحاً مترامي الأطراف، يوفر إطلالات خلابة، لا تُحجب على أفق دبي، والحدائق الغنّاء في الأسفل.

تستقبل الساحة المركزية المائلة إلى حدّ ما، سكّان المبنى والزوار، من مجتمع الوصل المحيط بالمشروع، للاستمتاع بالحدائق الطبيعية الأنيقة، التي تزخر بالأشجار الفارعة، ولتعزيز العلاقات الاجتماعية. وتمثل الساحة المركزية، الشريان الحيوي للمشروع، فتوفّر معبراً مباشراً إلى المتاجر، ومدخلاً إلى البهو عبر شارع الوصل.

ومن جهته، قال طارق خياط، مؤسس شركة تي كاي دي بي، والمهندس المعماري الرئيس لمشروع إتش ريزيدنس: «تنسجم وتترابط عناصر المشروع الرئيسة، والمتمثلة بجناحيْ المشروع، الساحة المركزية، والجسر المعلّق بانسيابية طبيعية، تضفي مفهوماً عصرياً جديداً، على النسيج الحضري في دبي».

تقوم مجموعة الشعفار للمقاولات العامة ASGC، بالإشراف على مشروع إتش ريزيدنس وتنفيذه، وهي شركة رائدة في قطاع البناء والمقاولات في دولة الإمارات، قدّمت مشاريع بارزة على مدار الأعوام الـ 32 الماضية.

ينبع تصميم إتش ريزيدنس، من فهم أساسيات احتياجات السكان، ضمن تناسق تام بين المحيط واللغة المعمارية المميزة للمشروع. ويضع المشروع المبتكر، مفهوماً جديداً للمجمعات السكنية، ضمن إطار معاصر، يجمع بين عالمية التصميم وروح المكان، فيرتقي بتجربة العميل والزائر معاً، إلى مستوى جديد، يتماشى ونظرة السكان المستقبلية في دبي.

ومن جانبه، قال سامح فام، العضو المنتدب لمجموعة الشعفار للمقاولات العامة ASGC: «يسعدنا العمل مع شركة أ.ر.م. القابضة، وجميع الشركاء المعنيين بتطوير هذا المشروع المتميّز، ذي الجودة العالية، الذي سيوفر للمستأجرين تجربة سكنية بمواصفات عالمية، وسيكون إضافة فريدة إلى المشهد الحضري في دبي».

يراعي إتش ريزيدنس أسس الاستدامة البيئية في عناصره الهندسية، حيث استخدمت الواجهات التي تعمل على خفض الحرارة في الوحدات السكنية، فيما تمنح المبنى مظهره المتميز. وقد وضعت الألواح العمودية على الواجهة، بتوازن مدروس، يلقي الظل على الشرفات، ليتمتع السكان بالخصوصية، بدون الانتقاص من الإطلالات المميزة على الساحة المركزية والمناطق المحيطة.

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